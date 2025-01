TRENDY V KLIPECH: Jan Bendig točil v Thajsku, Thom Artway na Ještědu

Jan Bendig - Mama Mia

Klip vznikl v Thajsku a Jan Bendig tu během natáčení navštívil i pláž, kde Leonardo DiCaprio natáčel svůj slavný film Pláž.

„Je nádherná až na tu záplavu turistů. A v té zátoce se už nesmí koupat, protože už je prý plná bílých žraloků,“ prozradil Bendig.

V klipu si zahrála mladší sestra herečky Sáry Donutilové Jasmína Affašová a tanečnice Any Hrabánková a Tereza Barochová, kterým Jan Bendig říká Bendig Cats.

„Když zradíte osobu, která vás miluje, kvůli jedné noci s jinou...Je to song pro všechny, co věří v druhé šance,“ popsal Bendig novou píseň na Instagramu.

Thom Artway - Víš na co teď myslím

„Pokud máte nebo jste někdy měli někoho, koho jste milovali, a cítili jste, že jste na sebe napojeni tak, že to vlastně ani nejde slovy popsat, věřím, že se s textem ztotožníte. Já jsem si to dovolil slovy popsat. Opět. Ale zase trochu jinak,“ říká Thom Artway.

Videoklip režíroval Ondřej Kudyn a do hlavní role starého muže, který se vydává na Ještěd, obsadil herce Dušana Sitka. „Když jsme točili poslední scénu, která je opravdu velmi emotivní, rozbrečeli jsme se úplně všichni, včetně kameramana,“ prozradil Artway.

Tate McRae - Sports car

Píseň s Tate McRae napsali Ryan Tedder z OneRepublic, Grant Boutin a Julia Michaels. Objeví se na zpěvaččině třetím albu So Close to What , které vyjde 21. února.

Píseň byla minulý týden zvolena v anketě Billborad nejlepší novinkou napříč žánry.

V březnu zahájí zpěvačka své turné Miss Possessive Tour, které poputuje po Jižní Americe, Evropě, Velké Británii a Severní Americe. V rámci tohoto turné vystoupí i u nás. Její koncert je naplánován na 10. června do pražské O2 areny.

Kygo, OneRepublic - Chasing Paradise

Norský DJ Kygo se pro nový song Chasing Paradise opět spojil s americkou skupinou OneRepublic, s níž vystoupí v říjnu v rámci jejího světového turné v Los Angeles. Kygo a OneRepublic mají na kontě už dvě písně - Stranger Things a Lose Somebody.

V klipu Chasing Paradise si zahrál švédsko-americký šampion ve skoku o tyči Armand Duplantis a jeho přítelkyně, švédská modelka Desiré Inglanderová.