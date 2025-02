TRENDY V KLIPECH: Lipo a Slováčková bojují spolu, Bagárová přezpívala Black Milk

Lipo, Anna Julie Slováčková - Jsi ve mně napořád

Nový singl hudebníka Jonáše Červinky, který si říká Lipo, je plynulým pokračováním jeho hudebního vývoje od rapu ke zpěvným melodiím a živým nástrojům. Ke spolupráci přizval Annu Julii Slováčkovou.

Hlasujte v Óčko Chart Pro všechny čtyři klipy můžete hlasovat v hitparádě Óčko Chart, kterou televize Óčko vysílá vždy ve čtvrtek od 15:00 nebo v nedělní repríze od 10:00 a pak tři dny zpětně, a to přes červené tlačítko na HbbTV.

„Jonáš mi byl vždycky sympatický a cítila jsem z něj, že je to stejný srdcař jako já. Když od něj přišla nabídka na spolupráci, neváhala jsem ani vteřinu. Ta písnička vás chytne za srdce a nepustí. Baví mě dělat věci, které mají nějakou hloubku a přesah. To, jaké osobní příběhy nás oba doprovázely po dobu natáčení tohoto songu, dodává celé písničce na křehkosti,“ říká Slováčková.

„Po delším boji s vážnou nemocí mi minulý rok na podzim odešel děda, se kterým jsem v dětství, ale i teď na jeho samém konci, trávil hodně času. Text písně, který je o vzpomínání na první lásku a vědomí toho, že některé věci už nejdou vrátit v životě zpět, pro mě najednou dostal úplně jiný rozměr. Tak moc jsem chtěl v tu dobu zpomalit čas i s vědomím toho, že to není v naší moci,“ vysvětluje autor skladby Lipo.

„Možná tohle kouzlo dokáže na chvíli právě jen hudba. Děda o naší písni věděl a chtěl ji moc slyšet hotovou. Dojala ho. Anička mi, i díky své životní zkušenosti, byla v té nelehké době také oporou.“ dodává.

Celkový dojem umocňuje videoklip, který se natáčel na statku v obci Dolní Oldříš a hlavní role zhostil Rostislav Novák starší.

Monika Bagárová, Natalii - Modrej dým

Monika Bagárová se svou sestrou Natálií Bagárovou, která vystupuje pod jménem Natalii, připravila cover písně od skupiny Black Milk Modrej dým.

„Tahle písnička pro mě strašně moc znamená. Když jsem dospívala, tak jsem milovala Black Milk a přála jsem si jednou být jako ony,“ uvedla na svém Instagramu Monika Bagárová s tím, že na písni začala se sestrou pracovat už před nějakou dobou, aby si zavzpomínaly na svoje teenagerovské období. Nečekané úmrtí zpěvačky Black Milk Heleny Zeťové dalo coveru nový význam.

„Vzhledem k neštěstí, které se nedávno stalo, a je mi neskutečně líto, má teď pro mě ještě větší význam, a to že na některé lidi, zážitky i hudební hity se nedá zapomenout,“ dodala Bagárová.

Coldplay - Man In The Moon

Videoklip k písni Man In The Moon natočila skupina Coldplay během turné Music of the Spheres v Singapuru. Britská kapela v něm hraje na vlastní plovoucí scéně v Marina Bay. Ve videu se objevily i singapurští umělci jako zpěvačka Shazzy, DJ Avery Aloysius Yeo nebo vizuální umělec Sam Lo.

„Zajímá nás natáčení na místech, kde jsme nikdy předtím netočili, a co největší promíchání lidí. Bylo opravdu zábavné uspořádat takovou taneční párty uprostřed vody, jen my a vydry,“ řekla ke klipu skupina Coldplay.

Klip režíroval losangeleský režisér Ben Mor, který s kapelou spolupracoval už na videu k písní Hymn For The Weekend v roce 2015.

Robin Schulz, Fast Boy - Million Good Reasons

Německý DJ Robin Schulz je ve světě taneční hudby synonymem úspěchu. Se skladbami jako „Prayer in C“ a „Sugar“ se dostal na vrchol mezinárodních hitparád a získal si miliony fanoušků. Německé duo Fast Boy, které tvoří bratři Felix a Lucas Hainovi, jsou naopak novou tváří elektronické scény.

Jejich spojení dalo vzniknout songu Million Good Reasons, který jejich fanoušci už předem označují za největší hit tanečních akcí letošního léta.