TRENDY V KLIPECH: Nostalgický Eminem a nezvykle pozitivní Annabelle

Eminem – Houdini

Hlasujte v Óčko Chart Pro všechny čtyři klipy můžete hlasovat v hitparádě Óčko Chart, kterou televize Óčko vysílá vždy ve čtvrtek od 15:00 nebo v nedělní repríze od 10:00 a pak tři dny zpětně přes červené tlačítko na HbbTV.

Hlavní singl z Eminemova dvanáctého alba The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) je pojmenován po legendárním mistrovi úniků Harrym Houdinim, který zemřel v Detroitu ve věku 52 let. Eminem z Detroitu pochází a letos mu bude právě 52. Název písně a alba ale mnozí interpretují také jako touhu uniknout své kontroverzní osobě Slim Shadyho a znovu se objevit.

Eminem hned od začátku přenese posluchače zpět do roku 2002 s větou Guess who’s back, back again z písně Without Me. V písni taky reflektuje své zápasy se závislostí. Abstinuje od roku 2008 a jeho texty nabízejí pohled do temnoty, se kterou bojoval, a síly, kterou našel v jejím překonávání. Zaměřuje se ale i na „cancel culture“, zesměšňuje rostoucí tlak na konformitu a všudypřítomnou hrozbu cenzury.

Annabelle – Flowers On My Eyes

Singl Flowers On My Eyes se stal na týden takzvaným „focus trackem“ pro všechny evropské pobočky vydavatelství Universal Music Group. Annabelle se to povedlo jako první české interpretce.

„Je to song, který jsem chtěla poprvé udělat vlastně pozitivně a tak nějak manifestačně si k sobě přitáhnout, jak bych se sama chtěla cítit. Došlo mi, že spoustu mých songů je nějak frustrovaných nebo naštvaných, což mi vždycky dávalo smysl, protože mě taky u ostatních uklidňovalo poslouchat, že jsou někdy smutní a naštvaní... Pak mi ale jeden manažer řekl, že když píšu tady ty lehce negativní songy, nutím se to pak i opakovat na každém koncertě jako mantru a obklopuju se pak negativními myšlenkami a situacemi pořád,“ vysvětlila zpěvačka v pořadu Rozstřel.

Dean Lewis – All I Ever Wanted

Australský písničkář Dean Lewis se v písni All I Ever Wanted dívá do minulosti, do okamžiku, kdy se musel rozhodnout, zda dát přednost hudební kariéře nebo vztahu. „Je to o tom okamžiku, kdy si uvědomíte, že to, co jste s někým měli na začátku, než se to pokazilo, bylo skvělé a nikde není tráva zelenější. To, co jsem měl s tou dívkou, než jsem vyrazil za svými sny, bylo přesně to, co jsem si vždy přál, jen jsem si to v té době neuvědomoval,“ popsal Lewis.

„Potřeboval jsem tehdy jít a zkusit ze sebe něco udělat. A pak se dostaneš do bodu, kdy si uvědomíš, že ona byla vše, co jsem kdy chtěl a přál bych si to vrátit,“ dodal.

Calin – Fresh Fade

Původem moldavský raper Calin, občanským jménem Călin Panfili, vydal album Bieber Fever a na něm je i song Fresh Fade. Calin s ním boduje u mladšího publika. Raper, který je držitelem Českého slavíka, patřil loni k nejstreamovanějším českým umělcům. V seznamu nejhranějších skladeb roku 2023 na Spotify se Calin objevil hned pětkrát, včetně vůbec nejstreamovanějšího alba, kterým byla jeho společná deska s Viktorem Sheenem, nazvaná Roadtrip. Za ni letos dostal i cenu Anděl pro společný projekt roku.