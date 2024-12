TRENDY V KLIPECH: Separ láká na největší koncert, DJ Cyril oživil hit Paramore

Separ - 7Digits

Slovenský rapper Michael Kmeť vystupuje pod uměleckým jménem Separ. Sám sebe pokládá za jednoho z nejvulgárnějších a nejpřímočařejších rapperů na slovenské hip-hopové scéně.

Prošel si chemoterapií a bojem s rakovinou a během léčby i rozvodem se zpěvačkou Tinou. Ve stejném roce vydal desku OG. Na další si fanoušci počkali tři roky. Deska Flowdemort, která vyšla loni, je pátým a zatím posledním jeho sólovým albem.

Nové album Separ slibuje na březen a zatím servíruje aspoň videoklip plný luxusu 7Digits, který má už skoro půl milionu zhlédnutí.

Na příští rok chystá největší koncert kariéry, konkrétně se uskuteční 6. září v Bratislavě. A to včetně křtu nové desky.

CYRIL, maryjo - Still Into You

Cyril Riley je australský DJ a producent a maryjo je americká zpěvačka Mary Jo Youngová, která se objevila v 19. řadě pěvecké soutěže American Idol. Ačkoli už v té době měla dobrou sledovanost svých videí na TikToku, bylo to poprvé, kdy zpívala před publikem.

Po soutěži uzavřela smlouvu s nahrávací společností a začala vydávat vlastní songy. Nyní se její zpěv propojil s elektronikou v podání australského producenta a společně oživili hit rockové skupiny Paramore z roku 2013.

Dorian – Guilty Pleasure

Pražský rapper původem z Krkonoš vydal své první sólové album Everyday is May před dvěma lety. Následovalo EP You in Few. Před rokem vydal album BMW BACKSEAT BARS: Vždycky je to jako nikdy a po roce se fanoušci dočkali nového klipi Guilty Pleasure.

Novinkou zve Dorian na své jarní turné, které se koná v březnu a dubnu, kdy rapper vystoupí v Praze, Brně a Ostravě.

Purple Disco Machine - Get Up 24

Purple Disco Machine je německý DJ a producent, který se jmenuje Tino Piontek a používá i jméno Tino Schmidt. Loni získal cenu Grammy v kategorii Nejlepší remix za remix skladby About Damn Time od Lizzo. Get Up 24 je z nové desky Club Paradise, která je pokračováním alba Paradise. To vyšlo letos v září.

„Club Paradise je v podstatě klubovější verze mého nedávno vydaného alba Paradise, které obsahuje prodloužené verze a několik úžasných remixů,“ vysvětlil Tino Piontek na sociální síti.