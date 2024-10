TRENDY V KLIPECH: Coldplay vydali poslední singl, Bruno Mars pomohl hvězdě k-popu

Coldplay – All My Love

Píseň je z desátého alba britské skupiny Coldplay Moon Music, které popisuje cestu za citovým zotavením. „Moon Music je tak trochu příběh o tom, jak se ráno probudíte a cítíte se hrozně sami se sebou i se světem - v depresi, izolovaní, odloučení, osamocení a neschopní být sami sebou,“ řekl zpěvák kapely Coldplay Chris Martin v rozhovoru pro NME.

Hlasujte v KitKat Óčko Chart Pro všechny čtyři klipy můžete hlasovat v hitparádě KitKat Óčko Chart, kterou televize Óčko vysílá vždy ve čtvrtek od 15:00 nebo v nedělní repríze od 10:00 a pak tři dny zpětně, a to přes červené tlačítko na HbbTV.

„Skrz to album jdete cestou k tomu, abyste se na konci dne cítili úplně opačně,“ dodává. All My Love je tak na desce strategicky umístěna jako předposlední skladba.

Chris Martin prohlásil, že skupina Coldplay plánuje před důchodem vydat ještě dvě alba, tato je ale poslední singl jejich kariéry. „All My Love je skutečně posledním singlem skupiny Coldplay. Po něm už žádné další singly nebudou, protože to nechceme dělat,“ vysvětlil Martin.

„Jsem za tuhle písničku strašně vděčný. Nevím, jestli a kdy se s kým propojí nebo ne, ale pro mě je to opravdu důležitá písnička. Je to jako: ‚Po tom všem, čím jsme si prošli, máš všechnu mou lásku.‘ To je ono. Takhle se cítíme v životě a ve světě a u našich fanoušků a u našich kritiků a u všech,“ dodal frontman skupiny Coldplay.

Rosé & Bruno Mars – APT.

Rosé je novozélandsko-jihokorejská zpěvačka, která začínala v dívčí skupině Blackpink a stala se tak jednou z hvězd populárního k-popu. Loni se ale rozhodla pro sólovou dráhu a letos má v plánu vydat debutové album Rosie. S prvním singlem jí pomohl Bruno Mars. Apt. je zkratka pro populární jihokorejskou alkoholovou hru Apartment.

„Apt. je moje oblíbená korejská party hra, kterou hraji se svými přáteli. Je jednoduchá, vykouzlí vám úsměv na tváři a prolomí ledy na každém večírku. Jednou večer ve studiu jsem naučila svůj štáb, jak tuto hru hrát. Všichni byli fascinovaní, zvlášť když jsem začala zpívat. Tak jsme si s tím hráli a já řekla, že bychom z toho měli udělat písničku,“ popsala Rosé. Píseň pak spolu s dalšími dvěma poslala Marsovi, kterého velice obdivuje, a nečekala, že na spolupráci kývne.

„Byla jsem nadšená, když přijal,“ popsala zpěvačka. Bruno Mars jí pomohl s textem, zpěvem, píseň produkoval a podílel se i na režii videoklipu.

Dolls in the Factory – Every Colour Matters

Dolls in the Factory je frýdecko-místecká kapela, s níž začínal Mira Navrátil, než založil vlastní skupinu Mirai. Na pozici zpěváka ho v kapele vystřídal Vojtěch Václav Švanda a skupina pak zabodovala s několika klipy i v hitparádě Óčko Chart. Teď do ní posílá song o rasové rovnoprávnosti Every Colour Matters.

„Jednou z hlavních myšlenek textu je diverzita neboli rozmanitost či různorodost, respekt k jedinečnosti každého z nás. Všichni disponujeme unikátními dovednostmi a schopnostmi bez ohledu na věk, pohlaví, místo narození či barvu pleti. Chtěli jsme se tohoto tématu dotknout a upozornit na něj, přijde nám totiž dost důležité... Zároveň jsme ale nechtěli moralizovat nebo někoho k něčemu nabádat, tak jsme zvolili popovou, téměř až veselou formu, jak songu, tak i videoklipu,“ řekl Martin Velička, baskytarista, textař a skladatel kapely.

Paulie Garand, Kenny Rough, Ben Cristovao – Noci a dny

Paulie Garand a Kenny Rough vydali před deseti lety společné album Molo. Letos se na přelomové album jejich společné diskografie rozhodli navázat pokračováním a vyšlo Molo II. Mezi hosty na desce jsou slovenské hvězdy Ego a Alan Murin nebo kolegové z Ty Nikdy Labelu Rest a MC GEy. Na dvou písních spolupracoval i zpěvák Ben Cristovao a k jedné z nich vznikl klip. Pod klipem Noci & Dny je jako režisér podepsaný Viet Duong.

Paulie Garand a Kenny Rough v listopadu vyrazí na malé turné k desce Molo II. Začnou 9. listopadu v Českých Budějovicích. Druhou zastávkou bude 12. listopadu Lucerna Music Bar v Praze. Následuje Brno, Plzeň, Hradec Králové, Bratislava a poslední koncert proběhne v prosinci v Liberci, odkud Paulie Garand pochází.