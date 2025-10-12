Český fotograf Třeštík vyfotil pro prestižní hudební magazín Slashe z Guns N’ Roses

Málokterý český fotograf dostane příležitost profesionálně vyfotografovat světovou rockovou hvězdu, jejíž portrét se následně objeví na titulní straně prestižního hudebního magazínu Guitar World. Tomáš Třeštík to dokázal – a popsal i to, jak probíhalo focení amerických kytaristů Saula „Slashe“ Hudsona a Richarda Fortuse z kapely Guns N’ Roses.
Saul „Slash“ Hudson s Richardem Fortusem na obálce hudebního časopisu Guitar...

Saul „Slash“ Hudson s Richardem Fortusem na obálce hudebního časopisu Guitar World Magazine. (12. října 2025) | foto: yourcelebritymagazines.com

Kapela Guns N’ Roses.
Slash, Guns N’ Roses (Letiště Letňany, Praha, 4. července 2017)
Axl Rose z Guns N’ Roses (Letiště Letňany, Praha, 4. července 2017)
Fanoušci před koncertem Guns N’ Roses na hradeckém letišti (15. června 2025)
Na letošním festivalu Rock for People v Hradci Králové, kde jako třešnička na dortu v závěrečný den vystoupili právě Guns N’ Roses, se Třeštík už chystal k odchodu. V jeho mobilním fotostudiu ho ale oslovil „někdo ze Slashova týmu“ s dotazem, zda by nechtěl hudebníka vyfotit pro jistý časopis. S celým příběhem se pak fotograf podělil na svém facebookovém profilu.

Krátce poté dorazil do Třeštíkova stanu manažer z Hudsonova týmu – a vzápětí i samotný Slash s Richardem Fortusem. „Celý to bylo takový dost americký, rychlý, stručný a věcný. Za pár minut před stanem zastavilo pět černejch limuzín,“ popsal Třeštík průběh focení.

Slash bez cigarety, zato v životní formě. Guns N’ Roses nadchli otce na Rock for People

Samotné fotografování netrvalo dlouho. Nejprve pózoval Slash, poté Fortus, a nakonec je Třeštík zachytil společně. „Nebylo to rychlý, bylo to strašně rychlý. Mezi první a poslední fotkou uběhlo přesně tři a půl minuty,“ uvedl překvapeně fotograf.

Hudson Třeštíkovi pochválil nápad s mobilním fotostudiem a ocenil jeho provedení. „Říkal, že takovýhle fotostudio na festivalu je dobrej nápad, že to ještě nikde neviděl,“ dodal Třeštík. Na závěr si nechal od rockové hvězdy podepsat klobouk – a v říjnu se už jeho snímky objevily na titulní straně časopisu Guitar World.

Hudební festival Rock for People se letos konal v červnu v Hradci Králové. Na pódiu kromě Guns N’ Roses vystoupily také kapely Slipknot, Kneecap, Awolnation, Avenged Sevenfold a další.

Poprvé to v Praze bylo divoké, říká Douglas mladší

12. října 2025

