Český fotograf Třeštík vyfotil pro prestižní hudební magazín Slashe z Guns N’ Roses

Na letošním festivalu Rock for People v Hradci Králové, kde jako třešnička na dortu v závěrečný den vystoupili právě Guns N’ Roses, se Třeštík už chystal k odchodu. V jeho mobilním fotostudiu ho ale oslovil „někdo ze Slashova týmu“ s dotazem, zda by nechtěl hudebníka vyfotit pro jistý časopis. S celým příběhem se pak fotograf podělil na svém facebookovém profilu.
Krátce poté dorazil do Třeštíkova stanu manažer z Hudsonova týmu – a vzápětí i samotný Slash s Richardem Fortusem. „Celý to bylo takový dost americký, rychlý, stručný a věcný. Za pár minut před stanem zastavilo pět černejch limuzín,“ popsal Třeštík průběh focení.
Samotné fotografování netrvalo dlouho. Nejprve pózoval Slash, poté Fortus, a nakonec je Třeštík zachytil společně. „Nebylo to rychlý, bylo to strašně rychlý. Mezi první a poslední fotkou uběhlo přesně tři a půl minuty,“ uvedl překvapeně fotograf.
Hudson Třeštíkovi pochválil nápad s mobilním fotostudiem a ocenil jeho provedení. „Říkal, že takovýhle fotostudio na festivalu je dobrej nápad, že to ještě nikde neviděl,“ dodal Třeštík. Na závěr si nechal od rockové hvězdy podepsat klobouk – a v říjnu se už jeho snímky objevily na titulní straně časopisu Guitar World.
Hudební festival Rock for People se letos konal v červnu v Hradci Králové. Na pódiu kromě Guns N’ Roses vystoupily také kapely Slipknot, Kneecap, Awolnation, Avenged Sevenfold a další.