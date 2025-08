Nová kniha o kritizovaném manažerovi Elvise Presleyho odhaluje, jaký měli vztah

Hudebnímu kritikovi zaměřujícímu se na rock’n’roll, blues a country Peterovi Guralnickovi vyjde tento týden kniha s názvem Plukovník a král. Mapuje v ní vztah Elvise Presleyho s jeho mnohými kritizovaným manažerem Tomem Parkerem. Poznatky jsou založeny na jejich osobní korespondenci a archivních dokumentech, přičemž o obsahu v předstihuji informují některá zahraniční média jako například britský deník The Guardian.

Samotný Parker se narodil v roce 1909 v nizozemské Bredě jako Andreas Cornelis van Kuijk. Do Spojených států přišel ve 20. letech 20. století, ilegálně bez dokladů. Prý i kvůli tomu, že v Nizozemsku čelil podezření z násilného trestného činu.

Aby svůj pobyt v USA zlegalizoval, narukoval tam do armády, odkud však několikrát dezertoval. Nakonec kvůli tomu skončil i ve vězení a z armády jej propustili. Odešel nicméně s novým pseudonymem, jelikož si přisvojil jméno svého někdejšího velícího důstojníka Toma Parkera. Než se stal hudebním manažerem, potloukal se po různých zaměstnáních.

První ze dvou částí šesti set stránkové knihy se zabývá právě životem samotného manažera, druhá je výběrem několika z desítek tisíc dopisů, poznámek a telegramů, které Parker během svého života sepsal a archivoval. Guralnick tak mohl díky volnému přístupu k materiálům nahlédnout do nitra a strategického myšlení muže, jehož život byl opředen kontroverzemi.

„Neměl jsem v úmyslu ho omlouvat. Ani ho odsoudit,“ uvedl o knize sám autor, jenž ale při psaní dle svých slov přehodnotil vše, co si o Parkerovi do té doby myslel.

Z talentu udělal hvězdu

Jako manažer Parker začínal u hudebních skupin Hank Snow, Gene Austin nebo Eddy Arnold. V lednu roku 1955 si v americké rozhlasové hudební show Louisiana Hayride všiml tehdy ještě nepříliš známého Presleyho a okamžitě v něm odhalil klenot, který je třeba představit veřejnosti. O více než rok později převzal Presleyho oficiálně pod svá křídla a jejich osudy se propojily až do zpěvákovi smrti v roce 1977.

„Je to úplně jiný člověk, než za jakého ho lidé považují. Byl geniální, zábavný, ale i mazaný v sebeobhajování,“ uvádí Guralnick, který se s Parkerem poprvé setkal v roce 1988 a pravidelně si s ním dopisoval jako hudební kritik. „Měl nástroje, jak mě buď odzbrojit, nebo si mě držet na distanc. Vždycky byl o pět kroků napřed,“ dodává s tím, že při čtení Parkerových dopisů s Presleym jej poznal i z jiného úhlu pohledu.

Parker si prý zcela uvědomoval svou roli v úloze udělat z talentovaného chlapce hvězdu. Byl to právě on, kdo zařídil, že velká gramofonová firma RCA vzala Presleyho pod svá křídla namísto společnosti Sun Records. De facto si jej od Sun Records koupila za tehdy bezprecedentních 35 tisíc dolarů. Plukovník Parker následně dle odborníků žádal pro Elvise na tu dobu naprosto nehorázné honoráře. Důvodů měl více. Jednak měl z honorářů již zmiňovanou 25procentní provizi a jednak systematicky budoval mýtus jedinečného Elvise.

Do jeho fungování se ale manažer údajně vměšoval jen zřídka a soustředil se na svoji úlohu. „Stejně tak málokdy ztrácel nervy a pro Elvise pracoval 16-18 hodin denně, sedm dní v týdnu,“ tvrdí Guralnick. Jeho oddanost zpěvákovi údajně byla bezmezná.

„Elvis byl někdo, koho Parker vnímal jako člověka schopného nekonečného růstu,“ konstatuje hudební kritik. Od poloviny 50. let do poloviny 70. let byl přitom právě Parker v hudebním a filmovém průmyslu téměř všeobecně obdivován, naznačuje dále v knize. Negativní pohled na něj se utvářel až po Elvisově smrti v roce 1977. Zejména kvůli vysokým provizím z Elvisových zisků a vlastní oblibě hazardu.

Rozšířilo se také, že Presleyho nenechával koncertovat jinde než v USA, protože se obával, že by se pak sám s ohledem na svou poskrvněnou minulost už nemohl do země vrátit.

Nová zjištění však dle Guralnicka ukazují, že to byl sám Presley, kdo nechtěl koncertovat mimo USA. I kvůli závislosti na amfetaminu a dalších drogách. Zároveň prý sám Presley chtěl uspět ve filmu, což se nepovedlo a často byl za to kritizován právě Parker. Mnozí si mysleli, že to byl on, kdo filmové angažmá po králi vyžadoval.

Oba nezřízeně utráceli

Manažer si byl přitom dle Guralnicka vědom zpěvákova obrovského daňového zatížení a nenapravitelného utrácení. Založil proto rezervní účet s milionem dolarů pro případ, že by se Presley dostal do problémů.

„Elvis se ale o hromadění peněz nezajímal, prostě je utrácel. Plukovník se o hromadění nezajímal o nic víc. Prohrál je u hracího stolu,“ prohlašuje Guralnick. „Začal jsem vnímat vztah mezi Parkerem a Elvisem jako určitý druh společné tragédie. Každý z nich měl své vlastní závislosti,“ dodává.

Parker zůstal zpěvákovi věrný ještě dlouho po jeho smrti, přestože byl v roce 1983 z jeho obchodních záležitostí vyškrtnut. Po Presleym už neřídil žádnou další hudební celebritu, i když na počátku kariéry radil v budoucnu slavné Céline Dion. Sám věřil, že s největší hvězdou hudební scény dosáhl všeho, čeho jako manažer jen dosáhnout mohl.

Ze světa odešel v roce 1997 a některá svá tajemství si vzal s sebou do hrobu. Guralnickova kniha nyní nabízí jeho nejkomplexnější příběh.