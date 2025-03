Chet Hanks svůj hudební projekt Something Out West provozuje společně s Drewem Arthurem. Jejich country duo nyní uvedlo hudební videoklip ke skladbě You Better Run, ve kterém se objevil i Chetův otec, světoznámý herec Tom Hanks. Tedy hlavní hrdina šestioscarového snímku Forrest Gump, který byl sám za titulní roli v roce 1995 oceněn Oscarem.

Videoklip je otevřeně natočen na motivy slavného filmu. Samotný refrén písně třeba začíná několika záběry na Toma Hankse sedícího na ikonické lavičce.

Sám název You Better Run pak zřejmě odkazuje na jednu z nejznámějších scén, v níž Forrest utíká napříč Spojenými státy. Podobným odkazem bude i bonboniéra v úvodu.

CNN cituje web kapely a zmiňuje, že se „duo Something Out West zrodilo v Kalifornii, když se Chet a Drew stali spolubydlícími v klíčovém období - oba se vydali na cestu ke střízlivosti, která podnítila hluboké přátelství a tvůrčí partnerství.“

„Přesunem do Nashvillu zdokonalili zvuk, v němž se mísí osobitý vokál, nadčasové vyprávění a současné vlivy, které ctí kořeny žánru a zároveň ho posouvají vpřed,“ uvádí se na stránkách.

„Nyní duo podepsalo smlouvu s Big Machine Records a právě vydalo svou debutovou píseň Leaving Hollywood. V současné době jsou ve studiu s uznávaným producentem Julianem Raymondem a připravují svůj debutový projekt, jehož vydání je naplánováno na rok 2025,“ píše se zde.

Hanks mladší se aktivně angažuje i v herectví, je znám například ze seriálu Šéfka hry. V rozhovoru pro americký lifestylový magazín Esquire uvedl, že herectví a hudba jsou pro něj dvěma způsoby sebevyjádření. „V konečném důsledku se považuji za umělce. Herectví a hudba jsou jen dva různé způsoby, jak se vyjádřit,“ řekl.

„Na téhle hudbě pracuji už dlouho, a tak bych rád vyrazil na turné a konečně ji nechal zaznít světu,“ prozradil ještě Chet v rozhovoru pro magazín Esquire.

Forrest Gump je jedním z nejznámějších filmů 90. let, zrežíroval jej Robert Zemeckis podle románu Winstona Grooma. Snímek sleduje neobyčejný život prostého, ale dobrosrdečného muže, který se nevědomky ocitá v klíčových historických okamžicích USA druhé poloviny 20. století.