TIP NA DÁRKY: Potěcha pro ucho i oko od Eda Sheerana, Pala Habery či LP

Hned zkraje roku 2024, konkrétně 19. ledna, bude v O2 areně koncertovat mnohohlavá cháska z Úval slyšící na jméno Divokej Bill. Miláčkové festivalového publika letos v létě prostřednictvím koncertní šňůry slavili 25 let na scéně, čehož je vystoupení v Praze vyvrcholením. Na začátku února se v naší největší koncertní hale odbude koncertní pocta Haně Zagorové, pár dní nato uvítá Jiřího Korna, a pokud si pospíšíte, třeba se vám ještě podaří koupit vstupenku na jeden ze dvou koncertů Depeche Mode. David Gahan a Martin Gore se do Prahy vracejí po vynikajícím vystoupení v Letňanech.

Je-li osobě blízké vašemu srdci milejší bigbít, mohl by ocenit lístek na tuzemskou stálici Kabát, která, podobně jako Divokej Bill, rovněž slaví. V jejím případě jde ovýročí pětatřiceti let na scéně v nezměněné sestavě, což je pádný důvod k veselí. Dýchánky s davem vždy hojně sborem halekanými tutovkami jako Žízeň, Pohoda a mnohými dalšími se odbudou 8. a 9. listopadu.

Stoletý Team a emotivní LP

Do strun taky umí hrábnout, ale spíše než říznými riffy si Palo Habera získal přízeň publika romantičtěji laděnými písněmi. Společně s kapelou Team se příští rok vydá také na speciální turné, kde se bude slavit rovná stovka. Šedesáté zpěvákovy narozeniny se sečtou s čtyřicetiletým působením kapely na scéně a máme z toho krásné kulatiny. Darovaná vstupenka může být buď na jarní koncerty do Pardubic, Českých Budějovic, Brna, Zlína a Třince, nebo případně na jedno z předvánočních vystoupení v Praze, Ostravě či Bratislavě.

Ne tak velkolepý, ale co se emocí týče neméně výživný koncert určitě nabídne 1. března v O2 universu v Česku velmi oblíbená zpěvačka LP. Podarovat někoho vstupenkou na její koncert znamená přislíbit strhující a zároveň vroucí zážitek. Radost můžete udělat i vstupenkami na koncert Eda Sheerana v Hradci Králové. Aby se dostalo na všechny, přidali organizátoři po původně ohlášeném 27. červenci 2024 ještě jeden termín hned následujícího dne.

Prolhaný čas, střepy a kameny

Pokud jde o hudební nosiče, vyšlo letos několik desek, které fajnšmekr rozhodně ocení ve fyzické podobě. Žijící klasik Peter Gabriel po neskutečných 21 letech na sklonku roku 2023 vydal nové album I/O. Mistr nemá zapotřebí nikam kvaltovat, maje na paměti, že práce kvapná málo platná, čili pěkně pozvolna cizeloval nový materiál a dle svých zvyklostí přišel s konceptem zastřešeným kompletem, který jeho znalec a fanoušek prostě musí držet v ruce.

Vtipně a hravě je vyřešený obal aktuální desky Bratří Ebenů Co my víme – líbit se bude zejména křížovkářům – a také ambaláž výběrovky Čas je šťastnej lhář, na níž Michal Prokop shrnul své dosavadní nejzdařilejší a také nejoblíbenější písně. Motiv rozbitého zrcadla ještě více vynikne na vinylové verzi alba a je příznačnou náhodou, že střepy figurují i na nové desce kapely Rolling Stones Hackney Diamonds. V tomto případě jde skutečně ojednu z rockových událostí zvolna se loučícího roku a máte-li ve svém okolí člověka, který zálibně hledí na hřbety všech dosavadních stonesovských alb, máte dárek vyřešený. A vlastně nemusí jít ani oskalního stonesofila, Hackney Diamonds vleje koňskou dávku energie do žil každému, kdo má rád dobrou hudbu bez ohledu na žánry.

K vybranému poslechu knihu

Rolling Stones si k natáčení této desky přizvali kromě jiných i Paula McCartneyho, legendárního „brouka“, jehož jméno figuruje v dalším tipu. V tomto případě ne vyloženě hudebním, ale knižním. Výpravná kniha 1964: Oči bouře je hudebníkovou vzpomínkou na přelomový rok v kariéře The Beatles. Kromě textu obsahuje 275 dosud nepublikovaných černobílých fotografií, které McCartney po téměř šedesáti letech našel ve svém archivu. A na závěr ještě jedna kniha s hudební tematikou.

Prostřednictvím šesti autorských písní a jedné lidovky vypráví renomovaný publicista Greil Marcus příběh písničkářského titána Boba Dylana. Rozkrývá kořeny jeho tvorby, všímá si, jak skladby z Dylanových počátků inspirovaly umělce spojené s hnutím Black Lives Matter nebo co má znamenat defilé reálných osobností a písňových úryvků v textu skladby Murder Must Foul. Zkrátka hutné a výživné čtení, kterým si dylanolog může zkrátit dlouhé a trudné zimní večery.