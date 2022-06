Učíme se z chyb a snažíme se je neopakovat, říkají Tindersticks

Třicet let na scéně. Jak tohle číslo vnímáte?

Těžko ho nějak ignorovat, třicáté výročí bude nejspíš mezník v naší kariéře, ale teď je ještě brzo na nějaké stanovisko.

Loni jste vydali nové řadové album Distraction a letos výběr nejlepších skladeb s názvem Past Imperfect. Dá se brát jako součást onoho výročí?

O „best of“ desce jsme se bavili už delší dobu, začali jsme o ní uvažovat v době, kdy jsme byli na turné s albem No Treasure But Hope z roku 2019. Takže bych neřekl, že spadá do našeho výročí. Co se týče Distraction, je výsledkem momentální kreativní nálady v Tindersticks.

Podle čeho jste vybírali písničky na bestofku? Měl někdo konečné slovo, co zařadit a co vypustit?

Už když jsme o ní uvažovali, dohodli jsme se, že písničky seřadíme chronologicky. Navíc je to dvojalbum, takže jsme mohli dostatečně pokrýt všechny fáze naší tvorby. Taky jsme samozřejmě dbali na to, aby spolu písničky z jednotlivých desek pokud možno ladily.

Vždycky jste stáli tak trochu stranou a dělali si věci po svém. Museli jste se za těch třicet let někdy uchýlit ke kompromisům?

Asi ano, ale k nijak zásadním. Občas jsme neudělali úplně šťastné rozhodnutí, ale z chyb se můžete do budoucna poučit a pokud možno je neopakovat. Jinak jsme si ale vždy udrželi uměleckou svobodu a dělali jsme věci, které nám přišly smysluplné. Každý asi děláme každý den nějaké kompromisy, ale pokud jde o hudbu, pokud máte jasno v tom, co a jak chcete sdělit, měli byste se toho držet a stát si za svým.

V minulosti jste natočili hudbu k několika filmům režisérky Claire Denis. Stále s ní spolupracujete?

Ano, složil jsem hudbu k jejímu filmu High Life z roku 2018 a teď měla premiéru v Cannes její novinka Stars At Noon, za kterou dostala Velkou cenu poroty – k ní jsme s kapelou taky skládali soundtrack.

Čím vás její práce zaujala?

Má to hodně společného s ní samotnou, s tím, jak přemýšlí a vnímá svět kolem sebe. Každý film, na kterém jsme spolupracovali, nás nějakým způsobem obohatil, posunul nás výš jako umělce, přinutil nás k úvahám. Neříkám, že jsme se vždycky na všem stoprocentně shodli, ale i to patří k tvůrčímu procesu.

Čeká vás vystoupení na Colours of Ostrava a den poté koncert v pražském Divadle Archa. Jaký program připravujete?

Bude to průřez všemi možnými obdobími, ale myslím, že definitivní podobu setlistu doladíme až těsně před oběma koncerty, podle našeho momentálního rozpoložení.