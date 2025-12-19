Alfou a omegou Lindemannova uměleckého vyjadřování je odjakživa provokace a prolamování tabu. Týká se to jak sólové dráhy, tak alb, která natočil s Rammstein. Pražský koncert ovšem působil jako samoúčelná a mechanická přehlídka nahoty, bizáru a obscénností, bez hlubšího smyslu, plánu či koncepce. Když se během úvodní skladby Fat na pódiu vlnily tělnaté spoře oděné děvy, působilo to jak nějak provinčně, upoceně. Billig, jak se praví v Lindemannově mateřštině.
V rámci skladby Allesfresser házely doprovodné tanečnice do publika dorty a píseň Platz Eins odzpíval Till Lindemann zapouzdřen ve veliké průhledné kouli, která plula nad publikem. Nepodtrhovalo to ovšem hudební zážitek...