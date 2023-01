Tu bolest si užívá. Till Lindemann z Rammstein slaví šedesátku

Zpěvák, textař a básník Till Lindemann, narozen 4. ledna 1963, proslul jako frontman kapely Rammstein, jež kombinuje elektroniku s tvrdými kytarovými riffy, industriální rytmikou a hymnickými refrény.

Jde o jednu z nejúspěšnějších německých formací současnosti, celosvětově prodala více než 25 milionů desek, její koncerty bývají vyprodané a sám Lindemann figuruje v žebříčku 50 nejlepších metalových frontmanů všech dob, který vyhlašuje vydavatelství Roadrunner Records. Objevil se ve filmech Pola X, xXx a Tučňák Amundsen, vydal několik sbírek poezie. Některé z jeho básní a textů byly vystaveny v galeriích. Má i svůj vlastní sólový hudební projekt, který nese jeho jméno.

Syn básníka a spisovatele Wernera Lindemanna a novinářky Birigitte „Gitty“ Lindemannové se narodil ve východoněmeckém Lipsku. Po rozvodu rodičů vyrůstal s otcem, který měl ale s chlapcovou výchovou problémy. Později se v autobiografii přiznal, že měl potíže s alkoholem a svěřil se také s komplikovaným vztahem k Tillovi. Ten v mládí závodně plaval a byl dokonce vybrán pro účast na olympijských hrách v roce 1980, ale kvůli zranění se jich nemohl zúčastnit. Později pracoval jako pomocný tesař či technik v galerii.

V roce 1986 začal hrát na bicí v experimentální rockové kapele First Arsch, která spolupracovala s punkovou skupinou Feeling B. Z ní se postupně vyvinuli Rammstein. Také v této formaci usedl Lindemann za bubny, v 90. letech se pak pustil do psaní textů.

V roce 1985 se Till Lindemann oženil, ve 22 letech se poprvé stal otcem. Matku dcery Nele si vzal krátce po porodu, ale zanedlouho se rozvedli a Till Nele vychovával sedm let sám. Kromě ní má ještě další dceru Marii Louisu.

V roce 1994 vyhrála kapela Rammstein hudební soutěž v Berlíně, což jí umožnilo nahrát profesionální demosnímek. Nový název si skupina zvolila po americké základně Ramstein, kde koncem 80. let došlo na letecké přehlídce k tragické nehodě, při níž zahynuly desítky lidí. Do názvu přidala jedno „m“ navíc, čistě kvůli estetickému dojmu, a na otázku, co je k tomuto názvu vedlo, odpovídali členové, že chtěli nešťastné události vytvořit hudební pomník.

V písních Rammstein Lindemann spíše vypráví, hřímá a dramaticky deklamuje, než vyloženě zpívá. Díky silně provokativním textům plným sexuálních narážek i velmi explicitních výrazů a celkové image měla kapela v minulosti mnoho problémů. Přičítala se jí fascinace nacistickým režimem a z ní pramenící sympatie k extrémní pravici, což je nesmysl. Všechny možné odkazy a symboly se nesou v silně ironické rovině.

Kapela rovněž proslula bombastickými koncerty plnými pyrotechnických efektů a obscénních výjevů. Lindemann je držitelem pyrotechnické licence a zpočátku efekty připravoval sám. Od nehody na koncertu v Berlíně v roce 1996, kdy část hořících kulis spadla těsně vedle diváků, najímají Rammstein specializovaný tým pyrotechniků, který je učí s ohněm správně zacházet. „Till vzplane pokaždé, ale tu bolest si užívá,“ prohlásil nicméně o frontmanovi jeho spoluhráč, bubeník Christoph Schneider.