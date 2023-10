Do pražského SaSaZu míří deathcoroví Thy Art Is Murder a Whitechapel

Kapely Thy Art Is Murder a Whitechapel společně vyrazily na turné. Prvně jmenovaným právě vyšla deska Godlike, druzí se do Prahy vrací po více než pěti letech. Obě deathcore ikony na turné doprovázejí dvě další skupiny, takže se koncert z Roxy musel přesunout do většího klubu SaSaZu.