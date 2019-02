V Anglii přišla i Australanka, která mě znala z českého rádia, líčí Artway

Turné jste dokonce jeli nadvakrát. To muselo být hektické.

Ano, měli jsme nasmlouvané ještě i hraní v Česku, tak to nebylo v jednom kuse, ale po čtyřech koncertech jsme se vraceli. Logisticky to bylo náročné, ale to turné ostatně bývá vždycky.

Jak to vypadalo? Chodili místní, nebo jenom v Británii žijící Češi?

Vůbec jsme nevěděli, jestli česká kapela bude někoho zajímat. Proč taky, mají svoje koně. Na první koncert v Newcastlu přišlo hodně Čechů. Ale potom se to začalo obracet a například na předposlední zastávce v Manchesteru už nebyl ani jeden Čech. Do klubu podle mě ještě menšího, než je pražské Café V lese, dorazilo třeba padesát lidí. Což je fajn. Tři z těch akcí pořádal jeden promotér, který s námi všechny objel a perfektně se o nás staral, takže to byl zážitek.

Jak na vás ti lidé přišli? A věděli, že dorazila kapela z Česka?

Na plakátu bylo napsané „CZ“, ale oni často netuší, jaká země to je, leda že už třeba byli v Praze. Ale opět se zmíním o Manchesteru, protože tam se stala neskutečná náhoda. Šla kolem Australanka a viděla takový ten divadelní poutač s mým jménem nad vchodem. Do Anglie přijela za kamarádkou a před čtyřmi lety byla i v Praze, zrovna v době, kdy byl v rádiích můj singl I Have No Inspiration. Tak vešla dovnitř! Publikum nám mimo jiné pomohli přivést místní písničkáři, které jsme měli jako předskokany. V Anglii máme také PR, které nám pomáhalo s propagací.

Takové turné se asi nezaplatí ze vstupného, že?

To ne, bral jsem tam celou kapelu. Dostali jsme příspěvek například od ministerstva kultury.

Jaký to bude mít dopad na další činnost kapely?

Vypadá to, že se tam vrátíme na nějaké koncerty v květnu. Ale když jezdíme na showcase festivaly, jako je například Eurosonic v Holandsku, tak je dobré mít zahraniční turné za sebou. Máte s čím pracovat – v Anglii máme booking agenta, který domlouvá koncerty, postupně se vydávají písně z alba...

To znamená, že kdybych si chtěl v Británii pustit celou desku All I Know třeba na Spotify, tak ji tam nenajdu?

Je to tak. To album vyšlo v Česku, na Slovensku a myslím, že ještě v Polsku. Pro zbytek světa je to uzavřené, vydáváme jednotlivé singly – už vyšly čtyři. Hledáme label, kterému bychom pro svět poskytli licenci.

To jste na koncertech museli udat dost cédéček.

Na našich koncertech se fyzické nosiče ještě stále prodávají! Hodně lidí si je zakoupilo, protože to je muzika, kterou si zatím jinde neposlechnou.

Co chystáte dál?

Budeme samozřejmě hrát v Česku, víc koncertů začne v dubnu. V létě se chystáme na festivaly a na podzim bude turné. Buď s celou kapelou, nebo možná po delší době zase akustické. Nicméně pořád mě nejvíc baví skládat, takže jsem hned zkraje roku odjel na chalupu a mám pohromadě docela dost nových věcí.

Vy jste spíš autor sólista. Máte zkušenosti i z nějakých nyní tolik populárních songwriting kempů?

Teď pojedu na první do Budapešti. Sejdeme se s tamní kamarádkou písničkářkou a elektronickým producentem a budeme mladým autorům ukazovat, jak postupujeme při tvorbě a produkci písně. Jsem na to hodně zvědav, protože já jsem při skládání velký pankáč.