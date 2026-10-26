Thirty Seconds to Mars přijedou do Prahy připomenout svá dvě zásadní alba

Hudební cesta Thirty Seconds to Mars začala v roce 2002 vydáním eponymního debutového alba. Celosvětový průlom přišel o tři roky později s deskou A Beautiful Lie (2005), která kapele otevřela dveře na největší světová pódia. Právě z tohoto alba pocházejí zásadní skladby jako The Kill, From Yesterday nebo titulní A Beautiful Lie, které dodnes patří k nejoblíbenějším momentům jejich koncertů.
Následující album This Is War (2009) posunulo zvuk kapely do ještě monumentálnější podoby. Skladby jako Kings and Queens, This Is War nebo Closer to the Edge se staly generačními hymnami a potvrdily schopnost Thirty Seconds to Mars propojit alternativní rock s velkolepými melodiemi a silným emocionálním nábojem. Právě tato dvě alba nyní tvoří základ nového světového turné, které nabídne jedinečnou příležitost znovu prožít jednu z nejvýraznějších kapitol historie kapely.
Pražský koncert nabídne samostatný večer Thirty Seconds to Mars bez předkapely, během kterého kapela představí přibližně dvouhodinovou show.
Cena vstupenek je od 1500 Kč, v prodeji budou počínaje 30. říjnem od 10:00 hodin.