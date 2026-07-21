Turné s Derulem a Loreen? Upřímně nevím, jak se to stalo, přiznává česká zpěvačka

Kam se na připravovaném druhém albu chcete v porovnání s debutem I Wish I Called posunout?
Je asi důležité zdůraznit, že moje první album je něco na způsob zachycení toho, jak jsem se v době, kdy vznikalo, cítila. Je to hodně osobní věc a vznikala tak, že jsem něco složila a hned se to nahrálo. Bylo mi nějakých třináct čtrnáct let a byl to hodně intuitivní proces. Co se druhé desky týče, jednak jsem o pár let starší, mám trochu jiný hlas a mám dojem, že jsem našla cestu, po které bych chtěla jít. Nemám nic proti veselé hudbě, u které se člověk jen baví a tančí. Mám ale radši písně, ve kterých se nálady mění a které zároveň něco říkají. Nemyslím si, že to bude nějaký obrovský stylový posun. Pořád to budu já, jen možná o něco vyspělejší a sebevědomější verze. Druhé album bude mít zkrátka trochu jinou energii.
Na chystané živé EP Everywhere, All at Once jste zařadila předělávku skladby Break The Rules od Charli xcx a mám pocit, že na ni přesně sedí kombinace euforických tanečních hymen a bolavého smutku, o které jste mluvila.
Break The Rules jsem hrála na turné se Jasonem Derulem a strašně jsme se u toho vždycky s klukama z kapely vyřádili. Na nové desce máme navíc jednu skladbu, kterou jsme napsali společně s producentem a která mi ji trochu připomíná. Má podobnou energii. Jinak první singl Heartless Romance vyjde v září a už se moc těším, až ho představím lidem. Pro mě neexistuje, abych zpívala písničky, které jsem si sama nenapsala.
Kde se ve vás vzala touha reagovat na to, co se vám odehrává v duši a v hlavě, skládáním písniček?
Když jsem byla v covidovém období zavřená doma, zjistila jsem, jak moc mi hudba pomáhá. Mohla jsem si při ní ze sebe zkrátka dostat všechno, co jsem zrovna cítila. Další věc je, že jsem z muzikální rodiny. Mamka hraje od malička na piano, strejda hraje v kapele, sestřenice taky. Takže jsem si v té covidové izolaci říkala, že bych zkusila něco složit. A napsala jsem písničku Rain, která je i na první desce a dodnes je pro mě hodně emotivní zážitek ji zpívat živě. Nikdy jsem si ale nemyslela, že budu svoje skladby někde prezentovat a že budou vycházet na deskách. Byla to pro mě forma určitého eskapismu – zavřela jsem se do pokoje a dělala jsem si na písničkách. A zjistila jsem, že to pomáhá nejen mě, ale i lidem, kteří je pak poslouchají.
Písničky jste si začala skládat doma v pokoji víceméně sama pro sebe. Jak pak došlo k tomu, že jste je prezentovala na turné s Loreen nebo jako předskokanka Jasona Derula?
Upřímně řečeno pořád sama nevím. Několikrát jsem měla ohromné štěstí. Když jsem začínala, náš rodinný kamarád filmař a choreograf, JK Sanchez, znal mého současného manažera Briana Harrise. Ten se přijel podívat na můj debutový koncert pro známé a rodinu. Po koncertě jsme se bavili a Brian řekl, že ve mně vidí potenciál a dohodla se spolupráce. Díky němu mám i agenta, který domlouvá koncerty. Dostávám každé dva týdny seznam probíhajících turné a agent se ozve, jestli by o mě neměli zájem.
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Jak mají Češi uspět v Eurovizi? Musíte být pravdiví, radí dvojnásobná vítězka Loreen
Ale velkou roli v tom hraje štěstí a dobré načasování. Loreen si mě vybrala nejspíš proto, že jsem z Čech a ona coby účastnice Eurovize hledala někoho, kdo je s tou soutěží alespoň geograficky propojený. Shodou okolností britská kapela Remember Monday, s níž jsem jela turné, taky vystupovala v Eurovizi. A v tom období jsme začali řešit Jasona Derula a jednoho dne mi můj manažer zavolal s tím, že to klaplo a že s ním budu vystupovat.
Jak se vám vystupovalo v Praze v O2 areně?
Byly to docela nervy, protože jsem se ráno v den koncertu probudila a neměla jsem hlas. Stres, nervy, možná taky několik přechodů ze zimy do tepla. Ale nakonec to dopadlo dobře a užila jsem si to. Bylo navíc hrozně hezké mít na poslední zastávce turné v publiku rodinu a kamarády. Možnost zakončit celou tuhle kapitolu doma v Praze pro mě byla opravdu speciální a nezapomenutelná.
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Skončili jsme, jasná zpráva. Ale jedeme dál. Pompézní (ne)konce slavných kapel
Hlas naskočil?
Naštěstí ano. Celý den jsem pila hodně čaje a pak mě asi zachránil hlavně adrenalin. Tím, že to byl poslední koncert, jsem věděla, že do toho chci dát úplně všechno. Nakonec jsem si to strašně užila a byl to pro mě hodně emotivní koncert.