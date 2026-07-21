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Turné s Derulem a Loreen? Upřímně nevím, jak se to stalo, přiznává česká zpěvačka

Jindřich Göth
  14:00
Zpěvačka Thera

Zpěvačka Thera | foto: Matt Higgs

Zpěvačka Thera
Zpěvačka Thera
Zpěvačka Thera na podiu londýnské O2 areny
Vítězka Eurovize 2023 Loreen
13 fotografií
Česká zpěvačka Thera má za sebou koncertní turné s Jasonem Derulem nebo dvojnásobnou vítězkou Eurovize Loreen. Momentálně natáčí druhé album, na němž by ráda představila pestřejší škálu skladeb, od smutných až po roztančené.

Kam se na připravovaném druhém albu chcete v porovnání s debutem I Wish I Called posunout?
Je asi důležité zdůraznit, že moje první album je něco na způsob zachycení toho, jak jsem se v době, kdy vznikalo, cítila. Je to hodně osobní věc a vznikala tak, že jsem něco složila a hned se to nahrálo. Bylo mi nějakých třináct čtrnáct let a byl to hodně intuitivní proces. Co se druhé desky týče, jednak jsem o pár let starší, mám trochu jiný hlas a mám dojem, že jsem našla cestu, po které bych chtěla jít. Nemám nic proti veselé hudbě, u které se člověk jen baví a tančí. Mám ale radši písně, ve kterých se nálady mění a které zároveň něco říkají. Nemyslím si, že to bude nějaký obrovský stylový posun. Pořád to budu já, jen možná o něco vyspělejší a sebevědomější verze. Druhé album bude mít zkrátka trochu jinou energii.

Na chystané živé EP Everywhere, All at Once jste zařadila předělávku skladby Break The Rules od Charli xcx a mám pocit, že na ni přesně sedí kombinace euforických tanečních hymen a bolavého smutku, o které jste mluvila.
Break The Rules jsem hrála na turné se Jasonem Derulem a strašně jsme se u toho vždycky s klukama z kapely vyřádili. Na nové desce máme navíc jednu skladbu, kterou jsme napsali společně s producentem a která mi ji trochu připomíná. Má podobnou energii. Jinak první singl Heartless Romance vyjde v září a už se moc těším, až ho představím lidem. Pro mě neexistuje, abych zpívala písničky, které jsem si sama nenapsala.

Kde se ve vás vzala touha reagovat na to, co se vám odehrává v duši a v hlavě, skládáním písniček?
Když jsem byla v covidovém období zavřená doma, zjistila jsem, jak moc mi hudba pomáhá. Mohla jsem si při ní ze sebe zkrátka dostat všechno, co jsem zrovna cítila. Další věc je, že jsem z muzikální rodiny. Mamka hraje od malička na piano, strejda hraje v kapele, sestřenice taky. Takže jsem si v té covidové izolaci říkala, že bych zkusila něco složit. A napsala jsem písničku Rain, která je i na první desce a dodnes je pro mě hodně emotivní zážitek ji zpívat živě. Nikdy jsem si ale nemyslela, že budu svoje skladby někde prezentovat a že budou vycházet na deskách. Byla to pro mě forma určitého eskapismu – zavřela jsem se do pokoje a dělala jsem si na písničkách. A zjistila jsem, že to pomáhá nejen mě, ale i lidem, kteří je pak poslouchají.

Zpěvačka Thera
Zpěvačka Thera
Zpěvačka Thera
Zpěvačka Thera na podiu londýnské O2 areny
Vítězka Eurovize 2023 Loreen
13 fotografií

Písničky jste si začala skládat doma v pokoji víceméně sama pro sebe. Jak pak došlo k tomu, že jste je prezentovala na turné s Loreen nebo jako předskokanka Jasona Derula?
Upřímně řečeno pořád sama nevím. Několikrát jsem měla ohromné štěstí. Když jsem začínala, náš rodinný kamarád filmař a choreograf, JK Sanchez, znal mého současného manažera Briana Harrise. Ten se přijel podívat na můj debutový koncert pro známé a rodinu. Po koncertě jsme se bavili a Brian řekl, že ve mně vidí potenciál a dohodla se spolupráce. Díky němu mám i agenta, který domlouvá koncerty. Dostávám každé dva týdny seznam probíhajících turné a agent se ozve, jestli by o mě neměli zájem.

Jak mají Češi uspět v Eurovizi? Musíte být pravdiví, radí dvojnásobná vítězka Loreen

Ale velkou roli v tom hraje štěstí a dobré načasování. Loreen si mě vybrala nejspíš proto, že jsem z Čech a ona coby účastnice Eurovize hledala někoho, kdo je s tou soutěží alespoň geograficky propojený. Shodou okolností britská kapela Remember Monday, s níž jsem jela turné, taky vystupovala v Eurovizi. A v tom období jsme začali řešit Jasona Derula a jednoho dne mi můj manažer zavolal s tím, že to klaplo a že s ním budu vystupovat.

Jak se vám vystupovalo v Praze v O2 areně?
Byly to docela nervy, protože jsem se ráno v den koncertu probudila a neměla jsem hlas. Stres, nervy, možná taky několik přechodů ze zimy do tepla. Ale nakonec to dopadlo dobře a užila jsem si to. Bylo navíc hrozně hezké mít na poslední zastávce turné v publiku rodinu a kamarády. Možnost zakončit celou tuhle kapitolu doma v Praze pro mě byla opravdu speciální a nezapomenutelná.

Skončili jsme, jasná zpráva. Ale jedeme dál. Pompézní (ne)konce slavných kapel

Hlas naskočil?
Naštěstí ano. Celý den jsem pila hodně čaje a pak mě asi zachránil hlavně adrenalin. Tím, že to byl poslední koncert, jsem věděla, že do toho chci dát úplně všechno. Nakonec jsem si to strašně užila a byl to pro mě hodně emotivní koncert.

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