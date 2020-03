V Praze premiérově zazpívá The Weeknd, dobyvatel hitparád i rekordů

Hlídací kočka Vstupenky Vám chytím vždycky. Sledovat interpreta The Weeknd Sledovat Pop

Svou čtvrtou studiovku After Hours vydá třicetiletý The Weeknd 20. března. Půjde o jeho první řadovou desku od veleúspěšné nahrávky Starboy z roku 2016. Novinky představí držitel tří Grammy naživo nejprve na rozsáhlém letním turné v Severní Americe, v říjnu se přesune do Evropy.

Prorazil na internetu

Syn etiopských imigrantů se narodil jako Abel Makkonen Tesfaye v kanadském Torontu, vyrůstal zejména pod dohledem babičky.

První hudební úspěch přišel s mixtapeovou trilogií v roce 2011. Digitálně zveřejněné nahrávky si oblíbili posluchači i kritici a v důsledku toho vyšly o rok později také na CD v rámci kompilace Trilogy. Zpěvák s ní pronikl do první pětky amerického i kanadského albového žebříčku.



The Weeknd, který ze svého pseudonymu záměrně vypustil jedno „e“ kvůli možné záměně s kanadskou pop-rockovou skupinou The Weekend, následně v roce 2013 přišel s plnohodnotnou debutovou deskou. Pod názvem Kiss Land zaujala širokou posluchačskou základnu, což dokládá i druhé místo americké hitparády. Zpěvák dokázal svým neotřelým přístupem k r’n’b hudbě a vizáží alternativního umělce oslovit i příznivce mimo střední proud.



Na vrcholu se však ocitl až s dalšími dvěma alby - Beauty Behind The Madness z roku 2015 a o rok mladším Starboy. S oběma zvítězil v americkém žebříčku a k trhákům hitparád se desky zařadily také v dalších zemích. Zajistily mu i ceny Grammy, obě triumfovaly v kategorii Nejlepší urban album.



Svůj třetí pozlacený gramofónek získal za Nejlepší r’n’b výkon zásluhou skladby Earned It ze soundtracku filmového hitu Padesát odstínů šedi. Stejná píseň mu vynesla také nominaci na Oscara.



Trumfnul i Biebera

Kromě vysokých prodejů svých alb zaznamenal zpěvák i několik mimořádných úspěchů v oblasti poslechovosti přes streamovací služby. V roce 2017 byl zapsán do Guinessovy knihy rekordů, když jeho druhá řadovka Beauty Behind The Madness dosáhla největšího počtu přehrání jednoho alba za jediný rok na Spotify.



Následující studiovka Starboy pro změnu na stejné platformě překonala rekord v počtu přehrání za jeden den po vydání - bylo jich přes 29 milionů. The Weeknd tím z historických statistik vymazal svého krajana Justina Biebera, následující rok však maximum znovu posunul Ed Sheeran.

Všech osmnáct písní z alba Starboy se probojovalo do Top 100 americké singlové hitparády. Naposledy se připomněl v roce 2018 temně laděným EP My Dear Melancholy.



Zdá se, že na vlně úspěchu se jeden z nejvýraznějších představitelů současného r’n’b poveze i s novinkou After Hours. V listopadu z ní vydal téměř naráz hned dva singly a oba ihned zaútočily na čela světových žebříčků. Zatímco s Heartless opanoval americký trh, píseň Blinding Lights se stala číslem jedna na britských ostrovech.



Nejspíš i obě zmíněné skladby zazní na pražském koncertě vedle zpěvákových největších hitů, jako jsou The Hills, Can’t Feel My Face, Starboy nebo I Feel It Coming.



Uživatelé iDNES Premium si mohou vstupenky pořídit přednostně. Exkluzivní předprodej startuje 13. března v 10 hodin dopoledne a skončí 15. března úderem osmnácté hodiny. Následující den od devíti hodin ráno budou vstupenky k dispozici pro běžnou veřejnost.