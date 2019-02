Kapela The.Switch vyrazí na turné a oživí na něm svou debutovou desku

Na desku Beautiful členové kapely vzpomínají rádi, doslova přes noc se díky ní totiž stali jednou z nejvíce rezonujících tvrdě rockových kapel na naší klubové scéně. „Byla to před těmi patnácti lety docela tvrdá doba. Internet sotva fungoval, vydávala se cédéčka, a když jsme natočili klip, doufali jsme, že ho odvysílají v České televizi, protože nikde jinde nebylo možné klipy sledovat,“ vzpomínají s úsměvem.

Aktuální šňůra ponese název BTFL15YRS tour a během března, dubna a května zavítá celkem do šestnácti měst včetně Českých Budějovic, Liberce, Brna, Plzně, Olomouce či Hradce Králové.

A The.Switch hodlají dokázat, že vzpomínkové turné nemusí nutně zavánět melancholií. Naživo tak zazní skladby, které na koncertech ještě nikdy slyšet nebyly, a to například Blackrose nebo Solaris. Kapela je samozřejmě proloží obvyklými hity jako Akvárko, Hlava Zero, Hon na mě, Loveina – chybět nebude ani eponymní song Beautiful.

Jako host na všech koncertních zastávkách vystoupí kapela Sunset Trail. „Když jsme začínali, měli jsme obrovskou touhu a chuť pořád se posouvat. Překážky pro nás nehrály žádnou roli. V tomhle nám Sunset Trail trochu připomínají nás. Neuslyšíte je stěžovat si, jak je to těžké a nespravedlivé a kdesi cosi. Oni prostě makají na tom, co milují. Jako tehdy my. Je to jeden z důvodů, proč jsme moc rádi, že s nimi tohle jaro strávíme,“ dodávají hudebníci k výběru předkapely.

Metalcoreoví Sunset Trail loni vydali druhé album Reflections. Pětičlenná parta z Olomouce na něm představila progresivní prvky a zúročila i kontrasty svých vokalistů. Kapele se daří i v zahraničí, s aktuální deskou vyrazili do Ruska, a to po boku německé metalcoreové legendy, kapely Caliban.