Prima sezóna je zpět. Hansard a Irglová budou koncertovat v Česku

Je to příběh jako z filmového plátna a také jsme ho v kinech viděli – v roce 2007 pod názvem Once. Tehdy začínající hudebnice Markéta Irglová se potkala s irským muzikantem Glenem Hansardem a za píseň Falling Slowly získali v roce 2008 Oscara. Společný projekt pojmenovali, inspirováni Škvoreckého románem Prima sezóna, The Swell Season. Po rozchodu partnerské dvojice skončila i kapela. V roce 2023 ale vydala novou skladbu The Answer Is Yes a vyrazila na turné v USA. Hudební setkání pokračuje a The Swell Season se vrací na koncertní pódia i v Evropě.

V roce 2025 se Markéta Irglová a Glen Hansard v Česku představí na dvou koncertech: 21. května zahrají ve Foru Karlín v Praze, 25. května v Sono Centru v Brně. Vstupenky budou v prodeji od 5. prosince.

Glen Hansard se proslavil jako člen irské kapely The Frames, poslední roky se ale věnuje sólové tvorbě, ale i spolupráci s Eddiem Vedderem, frontmanem Pearl Jam, v jehož kapele Earthlings hraje, a s nímž pracoval na hudbě k filmu Flag Day.

Markéta Irglová se po rozchodu The Swell Season vydala na sólovou dráhu – její aktuální album Lila produkoval její životní partner Sturla Mio Thorisson, spolupracovník jmen jako Damien Rice, Owen Pallet nebo Shazhad Ismaily. I ve své sólové tvorbě, v níž kombinuje klasiku, folk i indie písničkářství, se kytaristka, klavíristka a zpěvačka věnuje osobním tématům.