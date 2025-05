Josef Martínek

11:00

Vzácná příležitost vidět Glena Hansarda a Markétu Irglovou znovu na jednom pódiu se naskytla divákům v Praze. Dvojice, kterou před lety proslavil film Once a oscarový duet Falling Slowly z něj, dorazila se svou kapelou The Swell Season a novou deskou do Fora Karlín. A ukázala, že jí to pořád perfektně ladí.