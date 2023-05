Ve věku 59 let zemřel Andy Rourke, bývalý baskytarista kapely The Smiths

„Ti, kteří Andyho znali, na něj budou vzpomínat jako na laskavého člověka, hudební fanoušci jako na mimořádně nadaného muzikanta,“ uvedl Marr v twitterovém postu.

Johnny Marr @Johnny_Marr It is with deep sadness that we announce the passing of Andy Rourke after a lengthy illness with pancreatic cancer.

Andy will be remembered as a kind and beautiful soul by those who knew him and as a supremely gifted musician by music fans.

We request privacy at this sad time https://t.co/KNehQxXoFz oblíbit odpovědět

Andrew Michael Rourke se narodil v Manchesteru. V patnácti letech opustil školu, střídal zaměstnání a hrál na kytaru a baskytaru v několika lokálních kapelách. Společně se spolužákem Johnnym Marrem chvíli působil ve funkové skupině Freak Party.

Později se oba dva stali členy nově vzniklé kapely The Smiths, kterou dále tvořil bubeník Mike Joyce a zpěvák Morrissey. Šlo o nejdůležitější britskou nezávislou kytarovou kapelu 80. let, alba jako Meat Is Murder, The Queen Is Dead nebo Strangeways, Here We Come jsou zcela zásadní počiny.

Po rozchodu The Smiths se Andy Rourke podílel na několika singlech a albu Bona Drag parťáka Morrisseyho, natáčel s The Pretenders, Sinéad O’Connor nebo Ianem Brownem, frontmanem rovněž manchesterských The Stone Roses.