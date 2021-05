Tajemstvím opředená skupina The Residents zahraje příští rok v Praze

Evropské výroční turné The Residents k výročí 50 let od vzniku se mělo uskutečnit v roce 2021, nicméně kvůli celosvětové pandemii kapela oslaví jubileum až příští rok.

Pro The Residents možná globální pandemie nebyla velkým překvapením. V koncertním programu In Between Dreams z roku 2017 členové kapely vyměnili své slavné masky ve tvaru očních bulv za morové masky ze 17. století, jako by celou koronavirovou situaci předvídali.

Tajemná kalifornská skupina, které se již pět desetiletí daří tajit jména členů, se jako vždy zdráhá odhalit podrobnosti o svém novém programu.

Jejich mluvčí o plánované show kapely však uvedl: „DOG STAB! Tour oslaví zvláštních a nepravděpodobných padesát let existence The Residents jak písněmi z klasického období kapely, tak nejnovějším albem.

Kromě známých songů z kultovního alba DUCK STAB! z roku 1978 kapela představí také hudbu z alba Metal, Meat & Bone, které vyšlo v létě roku 2020. Vždy nepředvídatelná show bude obsahovat v tomto kuriózním a jedinečném karnevalu chaosu také několik neočekávaných překvapení.“

The Residents stihli vydat víc než šedesát alb, která mísí avantgardní rock i pop, dekonstruují populární hudbu, oplývají surrealistickými texty a často mají velmi promyšlený koncept.

Členům kapely se podařilo zůstat v anonymitě a k poznávacímu znaku patří všemožné fantaskní masky, které během koncertu používají. Jejich práce jsou součástí sbírek např. v Muzeu moderního umění v New Yorku a losangeleského Museum of Contemporary Art. The Residents jsou řazeni mezi průkopníky videoartu. Vstupenky na jejich pražský koncert jsou ke koupi v síti GoOut.cz