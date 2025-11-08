Sodu jsme dostávali za všechno, říká Martin Destroyer z kapely The Prostitutes

Co vydání nového alba předcházelo?
Zhruba sedm nebo osm let nečinnosti. Zpěvák Adrian T. Bell slavil šedesátiny, já padesátiny, navíc máme narozeniny asi týden od sebe. A Adrian mi napsal, že je to možná poslední příležitost, kdy bychom ještě mohli společně něco zkusit. Jelikož jsem byl za těch sedm let dostatečně vyvětraný a uklidněný, tak jsem souhlasil. Obvolal jsem ostatní členy a všichni byli pro. Když jsme se před lety rozcházeli, říkal jsem jim, že kdybychom se teoreticky někdy měli dát znovu dohromady, uděláme alespoň jeden nový song. Což se teď stalo, Adrian poslal demo, které se mi líbilo, takže jsem mu poslal zpátky svoje nápady, které se zas líbily jemu, a výsledkem je nová deska.
Něčím jsme lidi přitahovali a naopak iritovali. Lidi nám vyčítali jméno, že máme moc kytar a taky že náš zpěvák má špatnou angličtinu.