Sodu jsme dostávali za všechno, říká Martin Destroyer z kapely The Prostitutes

Premium

Fotogalerie 7

Skupina The Prostitutes | foto: archiv kapely

Jindřich Göth
  20:00
Svého času jitřila pražská post-punková kytarovka The Prostitutes v internetových diskusích vášně jako snad žádná jiná svého druhu. V roce 2017 se kvůli naprostému vyhoření rozpadla a letos je zpět s čerstvou deskou Inevitably Delayed. O rozchodu a návratu hovoří kytarista Martin Přikryl, řečený Martin Destroyer.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Co vydání nového alba předcházelo?
Zhruba sedm nebo osm let nečinnosti. Zpěvák Adrian T. Bell slavil šedesátiny, já padesátiny, navíc máme narozeniny asi týden od sebe. A Adrian mi napsal, že je to možná poslední příležitost, kdy bychom ještě mohli společně něco zkusit. Jelikož jsem byl za těch sedm let dostatečně vyvětraný a uklidněný, tak jsem souhlasil. Obvolal jsem ostatní členy a všichni byli pro. Když jsme se před lety rozcházeli, říkal jsem jim, že kdybychom se teoreticky někdy měli dát znovu dohromady, uděláme alespoň jeden nový song. Což se teď stalo, Adrian poslal demo, které se mi líbilo, takže jsem mu poslal zpátky svoje nápady, které se zas líbily jemu, a výsledkem je nová deska.

Něčím jsme lidi přitahovali a naopak iritovali. Lidi nám vyčítali jméno, že máme moc kytar a taky že náš zpěvák má špatnou angličtinu.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Přece nejde o život! Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková vzpomínají na StarDance

Nejčtenější

Zemřela herečka Věra Křesadlová. Tvář nové vlny a manželka Miloše Formana

Z filmu Intimní osvětlení

Ve věku 81 let zemřela Věra Křesadlová. Česká výtvarnice, divadelní a filmová herečka i zpěvačka byla matkou známých hereckých dvojčat Petra a Matěje Formanových. Byla druhou manželkou režiséra...

Znovu si Cenu Thálie odnesly Tereza Dočkalová a Monika Absolonová

Monika Absolonová se raduje ze zisku Ceny Thálie (1. listopadu 2025).

V pražském Národním divadle se konalo udílení Cen Thálie za mimořádné jevištní výkony. Svou již třetí sošku převzala Tereza Dočkalová, druhou Monika Absolonová. Za celoživotní mistrovství v činohře...

Prodáno za 18 milionů eur. Monochromní obraz francouzského umělce trhl rekord

Vzácný obraz Yves Kleina se v pařížské aukční síni Christie’s prodal za 18,4...

Vzácný obraz Yvese Kleina s názvem California (IKB 71) se ve čtvrtek v pařížské aukční síni Christie’s prodal za 18,4 milionu eur (v přepočtu 447 milionů korun). Jedná se o nový aukční rekord tohoto...

Dvě vážné ztráty kapela J.A.R. neustála. Ohlásila pauzu, možný je i úplný konec

Michael Viktořík, Roman Holý a Oto Klempíř z kapely J.A.R.

Kapela J.A.R. si dává pauzu na dobu neurčitou. Její koncerty v Praze, Pardubicích a Chocni budou dost možná poslední. Důvodem je „ztráta dvou nenahraditelných osobností“, a to konkrétně Oty Klempíře,...

KVÍZ: Neuvěřitelných 20 let od premiéry. Jak dobře znáte pohádku Anděl Páně?

Klára Issová ve filmu Anděl Páně (2005)

Přesně před dvaceti lety měla v kinech premiéru pohádka Anděl Páně. Původně šlo o televizní počin, nakonec se z něj stal debut režiséra Jiřího Stracha na plátna kin a evergreen vánočních televizních...

Sodu jsme dostávali za všechno, říká Martin Destroyer z kapely The Prostitutes

Premium
Skupina The Prostitutes

Svého času jitřila pražská post-punková kytarovka The Prostitutes v internetových diskusích vášně jako snad žádná jiná svého druhu. V roce 2017 se kvůli naprostému vyhoření rozpadla a letos je zpět s...

8. listopadu 2025

Pět minut hrůzy. Podívejte se na úvod finální řady Stranger Things

Netflix láká na závěrečnou řadu Stranger things

Premiéra finální páté řady seriálu Stranger Things je za rohem. Netflix proto láká pětiminutovou ukázkou prvního dílu, který se vrací přímo do napínavého děje první řady. Streamovací gigant zároveň...

8. listopadu 2025  18:54

Santa s krvavou sekerou či ochromený hackerem. Amerika startuje Vánoce

Premium
Z plakátu filmu Tichá noc, krvavá noc

Ostrý tematický střih, od halloweenských hororů rovnou ke sladkobolné adventní náladě, právě zažívají americká kina. Jak se otisknou letošní Vánoce do hollywoodských premiér?

8. listopadu 2025

TELEVIZIONÁŘ: Anne Hathaway jako žena, která si začne s mladým zpěvákem

Z filmu Představa o tobě

Čtyřicetiletá svobodná matka a čtyřiadvacetiletý populární zpěvák; to je ústřední pár romance s názvem Představa o tobě, jejíž tuzemskou televizní premiéru přináší HBO.

8. listopadu 2025  9:30

Prodáno za 18 milionů eur. Monochromní obraz francouzského umělce trhl rekord

Vzácný obraz Yves Kleina se v pařížské aukční síni Christie’s prodal za 18,4...

Vzácný obraz Yvese Kleina s názvem California (IKB 71) se ve čtvrtek v pařížské aukční síni Christie’s prodal za 18,4 milionu eur (v přepočtu 447 milionů korun). Jedná se o nový aukční rekord tohoto...

24. října 2025  16:22,  aktualizováno  7. 11. 21:52

Ewa Farna vyprodala Eden i podruhé. Ve videu se rozplakala

Ewa Farna na festivalu Benátská! s Impulsem v Liberci (26. července 2025)

Ewa Farna sklízí další úspěch, když vyprodala i svůj druhý koncert v pražském Edenu. Oznámila to v emotivním videu, které sdílela na sociálních sítích. Stane se tak první domácí interpretkou, která v...

7. listopadu 2025  21:15

RECENZE: Pohádky po babičce s loutkovým Goldflamem nesou sdělení ozdravné síly

70 %
Film Pohádky po babičce získal na 38. ročníku filmového festivalu Finále Plzeň...

Od krátkého studentského snímku Pouštět draka tu nevznikl film, který by s podobnou něhou, poezií i humorem zasvěcoval děti do umění, jak se vyrovnat se ztrátou blízkého člověka. Až nyní to zkoušejí...

7. listopadu 2025  13:39

Marilyn Manson dorazí na Masters of Rock. Festival čeká největší bizár v historii

Marilyn Manson na koncertu v Chicagu. (listopad 2025)

Celosvětově prodal přes 50 milionů nahrávek, jeho písně na streamovacích platformách mají stamiliony poslechů a od přelomu tisíciletí patří k nejvýraznějším postavám rockové scény. Marilyn Manson je...

7. listopadu 2025  11:53

Nejslavnější dvojici kutilů vymyslel podle sebe. Jak vznikli Pat a Mat a jejich jména?

Pat & Mat

Dva nerozlučné kutily ve žlutém a červeném roláku vymyslel animátor a režisér loutkových filmů Lubomír Beneš podle sebe. Přesněji řečeno podle svého kutilského nadšení a následných nevalných...

7. listopadu 2025  10:31

„Největší umělec na světě“. Film o Michaelu Jacksonovi má první trailer

Jaafar Jackson ve filmu Michael

Životopisný film Michael o životě a hudební kariéře zpěváka Michaela Jacskona představuje první ukázku. Snímek natočil režisér Antoine Fuqua a v titulní roli se představí Jaafar Jackson. Shoda...

7. listopadu 2025  10:24

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

RECENZE: Marie byla jen jedna, přesto Roxette svými hity v Praze bavili

Premium
koncert Roxette v O2 areně v Praze, 6. listopadu 2025

Nikdo z návštěvníků pražského koncertu Roxette v O2 areně nejspíš neočekával, že by nová zpěvačka Lena Philipsson vnesla do písní skupiny tak charakteristickou emoci jako zesnulá Marie Fredriksson. O...

7. listopadu 2025  9:31

Narážíme u vás na vstřícné lidi. Asi to souvisí se slivovicí, přemýšlí Helloween

Premium
Skupina Helloween

Ještě než kapela Helloween odehrála koncert před našlapanou pražskou O2 arenou, byli kytaristé Sascha Gerstner a Michael Weikath serveru iDNES.cz k dispozici na rozhovor. Řeč byla nejen o novém albu,...

7. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.