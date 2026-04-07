Drtivé beaty a energie. Vůbec poprvé se v pražské O2 areně představí The Prodigy

Britská elektronická kapela The Prodigy se vrací do Prahy. V rámci European Tour 2026 vystoupí 23. listopadu vůbec poprvé v O2 areně. Fanoušky čeká nová, vizuálně intenzivní show plná drtivého zvuku a nekompromisní energie.
Kapela The Prodigy na koncertě | foto: Jonny Rios

Britská skupina The Prodigy na hradeckém letišti (12. června 2024)
Rok 2026 přináší pro The Prodigy další výrazný milník v jejich více než pětatřicetileté kariéře, která je plná zásadních momentů i proměn. Kapela navazuje na mimořádně silné období a vyráží na rozsáhlé turné, které zahrnuje vyprodanou halovou šňůru ve Velké Británii a Irsku i návrat na velká evropská pódia.

Vedle ikonické dvojice Liam Howlett a Maxim se na pódiu představují i dlouholetí spoluhráči Rob Holliday (kytara) a Leo Crabtree (bicí). Společně doručí tuzemskému publiku intenzivní set plný nekompromisní energie, masivních beatů a vizuálně působivé produkce, která jde ruku v ruce s charakteristickým zvukem kapely.

Fanoušci se mohou těšit také na nový materiál, který kapela postupně představí v průběhu roku. Zatím posledním řadovým albem No Tourists z roku 2018 The Prodigy potvrdili svou výjimečnou pozici na scéně a zároveň navázali na sérii sedmi po sobě jdoucích alb, která se dostala na první příčku britské hitparády – tradici sahající až k přelomové desce Music For The Jilted Generation z roku 1997.

Vstupenky na pražský koncert budou v prodeji od 10. dubna od 10:00 hodin.

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

