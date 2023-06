Do Prahy míří brutálně taneční britská smršť jménem The Prodigy

V loňském roce odehrála kapela The Prodigy turné po Velké Británii, jehož součástí byly i tři koncerty v lonýnské O2 Academy Brixton. Byla to první šňůra bez energického „rohatce“ Keitha Flinta, nicméně způsob, jakým Liam Howlett a Maxim do své show začlenili Keithův odkaz a vzdali mu hold, byl velmi silný a působivý.

V jaké formě se The Prodigy momentálně necházejí zjistí jejich příznivci 7. prosince 2023, kdy kapela zavítá do pražské Sportovní haly Fortuna. Vstupenky v ceně od 1 490 Kč jsou v prodeji od 23. června v sítích Ticketmaster a Ticketportal. Členové Live Nation klubu si je mohou začít pořizovat už od 22. června od 10:00 hodin.

Kapelu The Prodigy založili v roce 1990 v Essexu Liam Howlett, Keith Flint a Leeroy Thornhill. Debutovala v roce 1992 albem Experience a senzaci z ní udělala druhá deska Music For The Jilted Generation z roku 1994, na níž vizionářsky předznamenali dění na taneční scéně. Hektolitry energie, dravé beaty, atmosféra blížícího se zániku.

Vrcholu The Prodigy dosáhli s albem The Fat Of The Land z roku 1997 s hity jako Firestarter, Breathe nebo Smack By Bitch Up. Osudovou ránou byla smrt charismatického frontmana Keitha Flinta v roce 2019.