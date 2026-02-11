Zemřel bubeník a srdce punkové kapely The Pogues. Bylo mu 72 let

Ve věku 72 zemřel Andrew Ranken, bubeník britské kapely The Pogues, v níž svého času působil známý zpěvák Shane MacGowan. Ranken, přezdívaný The Clobberer, ve skupině působil s přestávkou od roku 1983 a podílel se na všech řadových albech.
Andrew Ranken z kapely The Pogues na vystoupení v Terminálu 5 v New Yorku v...

Andrew Ranken z kapely The Pogues na vystoupení v Terminálu 5 v New Yorku v roce 2011. | foto: Getty Images

Andrew Ranken z kapely The Pogues vystupuje v klubu Apollo v roce 2013 v...
Kapela The Pogues s bubeníkem Andrewem Rankenem
Skupina The Pogues
Irský hudebník Shane MacGowan na dobovém záběru použitém v biografickém snímku...
5 fotografií

„S hlubokým zármutkem oznamujeme smrt Andrewa Rankena, bubeníka, zakládajícího člena a srdce The Pogues. Děkujeme ti za všechno – za tvé přátelství, vtip, velkorysost a samozřejmě za hudbu. Zůstaneš navždy naším přítelem a bratrem,“ zveřejnili členové kapely na sociální síti X.

Andrew Ranken byl členem The Pogues v letech 1983 až 1996 a poté od roku 2001 do roku 2014. Hrál na bicí, perkuse, na harmoniku a v pozdějších letech také zpíval.

V hudbě kapely The Pogues se mísil syrový punk s irskou melodikou, chuť dobré whisky s duněním tanečního parketu. Největší pozornost na sebe poutal divoký frontman Shane MacGowan (zemřel v roce 2023). Proslul jako opilec, výtržník, ale i křehký poeta.

Plachá filmová hvězda. Jak šel čas s Janou Brejchovou

