Zemřel bubeník a srdce punkové kapely The Pogues. Bylo mu 72 let

„S hlubokým zármutkem oznamujeme smrt Andrewa Rankena, bubeníka, zakládajícího člena a srdce The Pogues. Děkujeme ti za všechno – za tvé přátelství, vtip, velkorysost a samozřejmě za hudbu. Zůstaneš navždy naším přítelem a bratrem,“ zveřejnili členové kapely na sociální síti X.
Andrew Ranken byl členem The Pogues v letech 1983 až 1996 a poté od roku 2001 do roku 2014. Hrál na bicí, perkuse, na harmoniku a v pozdějších letech také zpíval.
V hudbě kapely The Pogues se mísil syrový punk s irskou melodikou, chuť dobré whisky s duněním tanečního parketu. Největší pozornost na sebe poutal divoký frontman Shane MacGowan (zemřel v roce 2023). Proslul jako opilec, výtržník, ale i křehký poeta.