Gotičtí klasici The Mission odehrají v Praze dva speciální koncerty

The Mission založil v roce 1986 charismatický zpěvák a skladatel Wayne Hussey společně s baskytaristou Craigem Adamsem poté, co se oba oddělili od goth rockového kultu jménem The Sisters Of Mercy. Ve stejném roce debutovali albem God’s Own Medicine a zatím poslední desku Another Fall From Grace vydali v roce 2016.

Na koncertním turné The United European Party 2020 Tour chtějí dle Husseyových slov hlavně spojovat a přinášet radost z hudby.



„Hudba je o lidech, emocích, pocitech, společenství; ne o rozdělení, hranicích, extrémistických levičáckých nebo pravičáckých s*áčů politiků.

Pojďme se sejít, zazpívat si, užít si a oslavme život a to, že jsme součástí lidské rodiny. Proto jsem turné nazval Spojený evropský mejdan, prohlásil Hussey.

„Jednou z věcí, kterou jsem si chtěl tentokrát dopřát, je hrát v každém městě dvakrát, pokud to bude možné. To nám umožní aspoň jednu noc vyspat se v hotelu, ale navíc každý večer z těch dvou zahrát úplně jiné písničky.

První večer budeme hrát skladby z prvního, třetího a pátého alba a druhý večer z druhého, čtvrtého a šestého. A které věci budeme hrát, se rozhodně právě ten večer, takže to bude vždycky překvapení,“ dodal ještě zpěvák.

Pražské koncerty se budou konat 4. a 5. dubna 2020 ve Futurum Music Baru a vstupné činí 490 Kč plus poplatky na jeden večer nebo 890 Kč plus poplatky na oba dva koncerty. Lístky jsou k mání v sítích GoOut, Ticketmaster a Ticketportal.