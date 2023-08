Pískot v Gruzii. The Killers se omluvili za ruského fanouška na pódiu

Ke konci koncertu, který se konal v úterý večer v gruzínském Batumi, pozvala kapela muže, aby s nimi hrál na bicí během písně For Reasons Unknown. „Neznáme etiketu této země, ale tenhle chlap je Rus,“ řekl Flowers davu, který reagoval směsicí jásotu a bučení. „Nevadí vám, že sem přišel Rus?“ otázal se zpěvák publika.

Po skončení písně se Flowers k incidentu vyjádřil a od návštěvníků koncertu se ozvalo další bučení. „Vy nepoznáte, jestli je někdo váš bratr?“ zeptal se. „Všichni se rozdělujeme na hranicích našich zemí? Copak já nejsem váš bratr, když jsem z Ameriky?“ řekl Flowers a vyzval publikum, aby oslavovalo, „že jsme tu společně“. „Nechci, aby se to zvrtlo. A vnímám vás jako své bratry a sestry,“ uzavřel svůj proslov.

Mnoho lidí podle uživatelů sociálních sítí na protest opustilo stadion. Podle databáze koncertů Setlist.fm, ale skupina, kterou proslavily hity jako Mr. Brightside, Somebody Told Me nebo When You Were Young a loni vystoupila na festivalu Colours Of Ostrava, odehrála vystoupení až do konce.

„Dobří lidé Gruzie, nikdy nebylo naším záměrem někoho urazit!“ napsala později skupina v prohlášení na sociální síti X, dříve Twitteru. „Máme dlouholetou tradici zvát lidi, aby si zahráli na bicí. Z pódia to podle prvních reakcí publika vypadalo, že jim přítomnost toho člověka na scéně nevadí,“ stálo v prohlášení The Killers. Kapela také uvedla, že Flowersovy komentáře „mohly být špatně pochopeny“. „Stojíme při vás a doufáme, že se brzy vrátíme,“ dodala.

Vztahy mezi Ruskem a Gruzií jsou napjaté zejména od roku 2008, kdy se obě země střetly v krátké válce.

Boje rusko-gruzínské války v srpnu 2008 utichly po několika dnech, vyžádaly si ale stovky obětí, a to převážně mezi civilisty. Po podepsání příměří Rusko uznalo nezávislost Jižní Osetie a dalšího regionu u svých hranic – Abcházie. Drtivá většina světa ale jeho příkladu nenásledovala. Tyto dva regiony představují asi pětinu gruzínského území.