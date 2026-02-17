Stoupající hvězda. Do Prahy přijede australský zpěvák a raper The Kid Laroi

Letos poprvé se českým fanouškům představí The Kid Laroi. Australský zpěvák a raper, který se během několika let zařadil mezi nejstreamovanější mladé interprety současnosti, stojí za řadou globálních hitů včetně singlu Stay, na němž spolupracoval s Justinem Bieberem. Evropskou část svého A Perfect World Tour zakončí 17. listopadu v pražské O2 areně.

Zpěvák a raper The Kid Laroi | foto: archiv Live Nation

V pouhých 22 letech se The Kid Laroi, vlastním jménem Charlton Kenneth Jeffrey Howard, zařadil mezi nejrychleji rostoucí hvězdy současné hudební scény. V roce 2021 zaznamenal rekordní počet týdnů na vrcholu žebříčku Billboard Hot 100 se singlem Stay, na němž spolupracoval s Justinem Bieberem – skladba ovládla světová rádia a upevnila jeho globální postavení.

The Kid Laroi si získal fanoušky po celém světě také písněmi Let Her Go, Diva ft. Lil Tecca, Go ft. Juice WRLD nebo Without You, díky níž debutoval v pořadu Saturday Night Live po boku Miley Cyrus. Jeho debutový mixtape F*ck Love z roku 2020 dosáhl výrazného úspěchu a vystoupal až na třetí příčku žebříčku Billboard 200.

Díky úspěchům získal v roce 2022 nominaci na cenu Nejlepší nový umělec na 64. ročníku cen Grammy. Studiové album The First Time z roku 2023 debutovalo na 26. místě Billboard 200 a zároveň obsadilo 3. příčku australského žebříčku ARIA Albums Chart.

Rok 2024 odstartoval ve velkém stylu vydáním speciální verze alba The First Time s pěti novými skladbami. Následovalo turné The First Time Tour napříč Evropou, Severní Amerikou a Austrálií.

Vstupenky na pražský koncert budou v prodeji od 20. února v ceně od 1700 Kč.

