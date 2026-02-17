Stoupající hvězda. Do Prahy přijede australský zpěvák a raper The Kid Laroi

V pouhých 22 letech se The Kid Laroi, vlastním jménem Charlton Kenneth Jeffrey Howard, zařadil mezi nejrychleji rostoucí hvězdy současné hudební scény. V roce 2021 zaznamenal rekordní počet týdnů na vrcholu žebříčku Billboard Hot 100 se singlem Stay, na němž spolupracoval s Justinem Bieberem – skladba ovládla světová rádia a upevnila jeho globální postavení.
The Kid Laroi si získal fanoušky po celém světě také písněmi Let Her Go, Diva ft. Lil Tecca, Go ft. Juice WRLD nebo Without You, díky níž debutoval v pořadu Saturday Night Live po boku Miley Cyrus. Jeho debutový mixtape F*ck Love z roku 2020 dosáhl výrazného úspěchu a vystoupal až na třetí příčku žebříčku Billboard 200.
Díky úspěchům získal v roce 2022 nominaci na cenu Nejlepší nový umělec na 64. ročníku cen Grammy. Studiové album The First Time z roku 2023 debutovalo na 26. místě Billboard 200 a zároveň obsadilo 3. příčku australského žebříčku ARIA Albums Chart.
Rok 2024 odstartoval ve velkém stylu vydáním speciální verze alba The First Time s pěti novými skladbami. Následovalo turné The First Time Tour napříč Evropou, Severní Amerikou a Austrálií.
Vstupenky na pražský koncert budou v prodeji od 20. února v ceně od 1700 Kč.