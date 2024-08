Metal, Star Wars a lidové nástroje. V Praze zahraje mongolská kapela The HU

The HU vznikli v roce 2016 v mongolském Ulánbátaru a tvoří je čtveřice hudebníků vystupujících z praktických důvodů pod přezdívkami Gala, Jaya, Temka a Enkushe. Název kapely je mongolským výrazem pro lidskou bytost a jejich hudební řeč je kombinací heavy metalu a mongolské lidové hudby.

Jejich debutové album The Gereg z roku 2019 se objevilo na prvním místě světového žebříčku alb a žebříčku Top New Artist a zároveň získalo uznání kritiků respektovaných médií jako jsou Billboard, GQ, The Guardian, The Independent nebo Revolver, ocenil je také Sir Elton John.

Kapela za desku navíc obdržela nejvyšší mongolské státní vyznamenání, Čingischánův řád, který jim udělil mongolský prezident Chaltmágín Battulga. Deluxe verze obsahuje spolupráci s Jacoby Shaddixem z Papa Roach a Lzzy Hale, zpěvačkou Halestorm. The HU rovněž upoutali pozornost kapely Metallica, která je požádala o coververzi Through The Never pro své album Metallica Blacklist 2021.

V roce 2022 získali The HU jako vůbec první rocková, potažmo metalová kapela ocenění organizace UNESCO Artist For Peace – umělec míru. V minulosti se tohoto vyznamenání dostalo například zpěvačkám Céline Dion nebo Sarah Brightman.

Generální ředitelka UNESCO Audrey Azoulayová na kapele ocenila její přínos k ochraně kulturního dědictví a podporu propagace kulturní rozmanitosti prostřednictvím hudby. Hrdelní zpěv chöömej či kapelou používané nástroje jako flétna chuur či smyčcový morin chuur jsou ostatně zapsány na seznamu nehmotného dědictví UNESCO.

Druhé album Rumble Of Thunder vyšlo v roce 2022 a The HU ho propagovali na vyprodaných turné po Severní Americe, Evropě, Asii a Austrálii, včetně festivalových vystoupení na festivalech Coachella, Lollapalooza, Download Festival, Rock For People a dalších.

Na deluxe verzi desky hostují Wiliam DuVall z kapely Alice In Chains nebo Serj Tankian ze System Of A Down. The HU také zkomponovali soundtrack pro hru Star Wars Jedi od EA Games: Fallen Order.