Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Punkový kabaret. Do Prahy přijede americká dvojice The Dresden Dolls

Autor:
  11:00
Americké duo The Dresden Dolls se po letech vrací v plné síle s nově nahraným albem Yes, Virginia…(Tailor’s Version) a světovým turné, které nemine ani Prahu. Do prostor ARCHY+ slibuje dvojice Amanda Palmer a Brian Viglione přivést 4. září 2026 temný a emocemi nabitý punkový kabaret.
Dvojice The Dresden Dolls

Dvojice The Dresden Dolls | foto: archiv D smack U

Amanda Palmer z kapely The Dresden Dolls
Brian Viglione z kapely The Dresden Dolls
Dvojice The Dresden Dolls ve složení Amanda Palmer a Brian Viglione
Dvojice The Dresden Dolls
5 fotografií

The Dresden Dolls oznámili vydání nově nahrané verze svého druhého řadového alba Yes, Virginia… z roku 2006. Reedice s názvem Yes, Virginia…(Tailor’s Version) vyjde 7. srpna. Název odkazuje na trend znovunahrávání alb po vzoru zpěvačky Taylor Swift a symbolizuje konec dvacetileté smlouvy s vydavatelstvím Roadrunner Records.

Nová verze alba ale není jen kopií originálu. Reflektuje dvě dekády hudebního i osobního vývoje obou členů a přináší vyzrálejší, dynamičtější a emocionálně hlubší interpretace skladeb jako My Alcoholic Friends, Sex Changes, Backstabber nebo Sing. Reedice navíc přichází v době, kdy popularita The Dresden Dolls znovu výrazně roste.

Píseň My Alcoholic Friends překonala hranici 240 milionů streamů a The Dresden Dolls za ni nedávno, téměř dvacet let po původním vydání alba, získali své první platinové ocenění.

Stoupající hvězda. Do Prahy přijede australský zpěvák a raper The Kid Laroi

The Dresden Dolls vznikli v Bostonu v roce 2000 po náhodném setkání zpěvačky a pianistky Amandy Palmer a bubeníka Briana Viglioneho na halloweenském večírku a rychle se stali jednou z nejvýraznějších kapel undergroundové scény. Jejich spojení punkové energie, kabaretní estetiky a teatrálnosti definovalo žánr punk cabaret a přineslo skladby jako Coin-Operated Boy nebo Girl Anachronism.

Kapela vystoupila na prestižních festivalech jako Coachella, Glastonbury nebo Lollapalooza a sdílela pódia s umělci jako Patti Smith, The Cure či Cyndi Lauper. Po neoficiální pauze od roku 2008 se oba členové věnovali vlastním projektům. Teď se ale duo vrací s „novým“ albem a další společnou kapitolou.

Sluší se dodat, že The Dresden Dolls mají k Česku blízko – na minulých pražských koncertech (v letech 2005 a 2006) hrála kapela melodii ze seriálu Pan Tau a bubeník Brian Viglione se blýskl českým překladem výrazu „I don’t care“ – v jeho přednesu jako „mi nevadí“. V jednom rozhovoru se navíc přiznal k oblibě nahrávek The Plastic People of the Universe a Ivy Bittové.

Vstupenky na pražský koncert budou v prodeji od pátku 15. května od 10:00 za cenu 990 Kč.

Vstoupit do diskuse

Už nemusíme všechno vydržet a zvládat jako naše mámy, říká Tereza Ramba

Nejčtenější

Koller, Janda, Střihavka i Hejma se loučili s Oskarem Petrem. Zazněla píseň Zmrzlinář

David Koller a Petr Janda se potkali před posledním rozloučením s hudebníkem a...

Veřejnost a kolegové z branže se ve strašnickém krematoriu rozloučili s Oskarem Petrem. Hudebník a skladatel, který zemřel 29. dubna ve věku 73 let, je coby autor podepsán pod řadou rádiových hitů...

KVÍZ: Nám totiž nic cizího není lidský. Znáte dobře nesmrtelnou komedii Světáci?

Film Světáci (1969) a spolupráce Jiřího Sováka s Janem Libíčkem (vlevo) a...

„Léta razím teorii, že prakticky na každou životní situaci jde aplikovat výrok z nesmrtelné komedie Světáci, kterou si v televizi můžete zopakovat 8. a 9. května. V tomto filmu opravdu platí ‚co...

Škoda, že jsi natáčela jiný film. Herečka žaluje režiséra Avatara za krádež obličeje

Herečka Q’orianka Kilcher (ve výřezu) si stěžuje, že její rysy použil Cameron...

Oscarový režisér James Cameron bude nejspíš v souvislosti s Avatarem čelit pořádnému problému. Herečka Q’orianka Kilcherová ho u kalifornského soudu žaluje kvůli neoprávněnému využití jejích...

Vidět to v dětství, strachy neusnu. Čarodějův učeň poráží moderní horory

Z filmu Čarodějův učeň

Existují desítky filmů s názvem Čarodějův učeň, ale jenom jediný z nich si zaslouží, aby jej internetové vyhledávače stavěly na první místo – tedy pokud si umělá inteligence někdy osvojí vkus.

Desetiletá fotografka už vystavuje v pasáži Myslbek. Podívejte se na její Srsti z Afriky

Nadějná fotografka Anežka Veselá

Neobvyklý pohled na svět zvířat nabídne výstava Srsti z Afriky, která bude od 1. května do 30. června k vidění v pražské Nákupní galerii Myslbek. Její autorkou je teprve desetiletá fotografka Anežka...

Tomáš Klus ruší nejbližší koncerty. Na videu vylíčil zdravotní potíže

Na festivalu Hrady CZ v Brně na Veveří vystoupil i zpěvák Tomáš Klus. (srpen...

Zpěvák a písničkář Tomáš Klus musel ze dne na den zrušit několik plánovaných koncertů kvůli zdravotním problémům. Lékaři mu objevili hematom na hlasivkách, kvůli kterému momentálně nemůže zpívat.

14. května 2026  11:31

Punkový kabaret. Do Prahy přijede americká dvojice The Dresden Dolls

Dvojice The Dresden Dolls

Americké duo The Dresden Dolls se po letech vrací v plné síle s nově nahraným albem Yes, Virginia…(Tailor’s Version) a světovým turné, které nemine ani Prahu. Do prostor ARCHY+ slibuje dvojice Amanda...

14. května 2026

Konec v Česku si nepřipouštím. Pojedu naplno do posledního dne, říká Matt Field

Vysíláme
Hostem pořadu Rozhovory Moniky Zavřelové je Matt Field, britský velvyslanec v...

Může se stát úspěšným diplomatem i introvert? Britský velvyslanec Matt Field je vzhledem ke své popularitě v Česku důkazem toho, že ano. V Rozhovoru Moniky Zavřelové popisuje, jak každý den o kus dál...

14. května 2026

Proč lidé nemají rádi Eurovizi? Kritici mluví o politice i nespravedlivých výhodách

Vítěz 69. ročníku Eurovision Song Contest 2025 v Basileji JJ, vlastním jménem...

Eurovize patří k nejsledovanějším hudebním soutěžím světa, zároveň ale každoročně vyvolává ostré debaty. Kritici jí vyčítají politiku, taktické hlasování, převahu angličtiny i to, že některé země...

14. května 2026

„Může zachraňovat životy.“ Moravec vydává druhou knihu s leteckým záchranářem

Knižní rozhovor od Martina Moravce Marek Dvořák: Už letím

Tři roky od vydání úspěšného knižního rozhovoru s Markem Dvořákem k němu Martin Moravec v nové publikaci opět nasedá do záchranářského vrtulníku. Kniha s názvem „Už letím“ slibuje třicet příběhů,...

13. května 2026  20:01

Eurovize 2026: Kdo reprezentuje Česko a kdy sledovat přenos z Vídně

Trofej pro vítěze 70. ročníku hudební soutěže Eurovize ve Vídni 2026

Jedna z největších hudebních televizních show odpočítává hodiny do velkého finále. Letošní ročník Eurovize ve Vídni začal v úterý 12. května prvním semifinále. Český zástupce Daniel Žižka vystoupí ve...

13. května 2026  18:02

Nečekané polsko-české vítězství ve III. světové. Marek Daniel se objeví v satiře

Michal Režný, Daniel Malchar, Anna Tomaszewska a, Marek Daniel v inscenaci...

Co když ve třetí světové válce USA anektují Grónsko, Rusko dobude Pobaltí a Slovensko s Maďarskem se k ruské velmoci připojí dobrovolně? Koprodukční inscenace Činohry Národního divadla a Divadla J....

13. května 2026  16:52

Pamatujete si svůj první den na Spotify? Aplikace slaví 20 speciálním přehledem

Aplikace Spotify, ilustrační foto. (13. června 2025)

Streamovací platforma Spotify nabízí svým uživatelům v rámci 20. výročí fungování personalizovaný přehled Párty roku, která jim připomene jejich hudební cestu už od prvního přihlášení v aplikaci -...

13. května 2026  14:45

Zemřel hororový herec Jack Taylor, objevil se v Barbaru Conanovi i Hraběti Draculovi

Americký herec Jack Taylor

Ve věku 99 let zemřel americký herec Jack Taylor, byl známý především milovníkům starých hororů. Během své dlouhé kariéry spolupracoval se známými režiséry a objevil se po boku hereckých ikon jako...

13. května 2026  11:46

StarDance do ČT patří, hlásí tanečník Marek Zelinka. Na jevišti nyní líčí mrtvoly

Premium
Porotce Marek Zelinka ve StarDance Tour 2025

Tanečník a choreograf Marek Zelinka má za sebou vítězství ve StarDance s Marií Doležalovou z roku 2015 i roky práce na originálních choreografiích pořadu. Nyní ale přijal nečekanou výzvu – v...

13. května 2026

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Na první český ročník fantasy festivalu míří John Cleese a rodiče Harryho Pottera

John Cleese jako Skoro bezhlavý Nick ve filmu Harry Potter a Tajemná komnata

Britský festival For The Love of Fantasy, který každoročně přitahuje tisíce fanoušků sci-fi, fantasy a popkultury obecně, míří poprvé do Česka. Pražskou premiéru si odbude ve dnech 23. – 24. května...

13. května 2026  7:53

Do finále Eurovize se probojoval Izrael i Chorvatsko. Česko se představí ve čtvrtek

Wiener Stadthalle je největší multifunkční hala v Rakousku a Eurovize se v ní...

Do finále 70. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize se v úterý večer kvalifikoval Izrael a dalších devět zemí. Kvůli účasti Izraele soutěž bojkotovaly Španělsko, Nizozemsko, Irsko, Island a...

13. května 2026  6:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.