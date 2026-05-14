Punkový kabaret. Do Prahy přijede americká dvojice The Dresden Dolls

The Dresden Dolls oznámili vydání nově nahrané verze svého druhého řadového alba Yes, Virginia… z roku 2006. Reedice s názvem Yes, Virginia…(Tailor’s Version) vyjde 7. srpna. Název odkazuje na trend znovunahrávání alb po vzoru zpěvačky Taylor Swift a symbolizuje konec dvacetileté smlouvy s vydavatelstvím Roadrunner Records.
Nová verze alba ale není jen kopií originálu. Reflektuje dvě dekády hudebního i osobního vývoje obou členů a přináší vyzrálejší, dynamičtější a emocionálně hlubší interpretace skladeb jako My Alcoholic Friends, Sex Changes, Backstabber nebo Sing. Reedice navíc přichází v době, kdy popularita The Dresden Dolls znovu výrazně roste.
Píseň My Alcoholic Friends překonala hranici 240 milionů streamů a The Dresden Dolls za ni nedávno, téměř dvacet let po původním vydání alba, získali své první platinové ocenění.
The Dresden Dolls vznikli v Bostonu v roce 2000 po náhodném setkání zpěvačky a pianistky Amandy Palmer a bubeníka Briana Viglioneho na halloweenském večírku a rychle se stali jednou z nejvýraznějších kapel undergroundové scény. Jejich spojení punkové energie, kabaretní estetiky a teatrálnosti definovalo žánr punk cabaret a přineslo skladby jako Coin-Operated Boy nebo Girl Anachronism.
Kapela vystoupila na prestižních festivalech jako Coachella, Glastonbury nebo Lollapalooza a sdílela pódia s umělci jako Patti Smith, The Cure či Cyndi Lauper. Po neoficiální pauze od roku 2008 se oba členové věnovali vlastním projektům. Teď se ale duo vrací s „novým“ albem a další společnou kapitolou.
Sluší se dodat, že The Dresden Dolls mají k Česku blízko – na minulých pražských koncertech (v letech 2005 a 2006) hrála kapela melodii ze seriálu Pan Tau a bubeník Brian Viglione se blýskl českým překladem výrazu „I don’t care“ – v jeho přednesu jako „mi nevadí“. V jednom rozhovoru se navíc přiznal k oblibě nahrávek The Plastic People of the Universe a Ivy Bittové.
Vstupenky na pražský koncert budou v prodeji od pátku 15. května od 10:00 za cenu 990 Kč.