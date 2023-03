The Dark Side of the Moon. Nejúspěšnější desku vydali Pink Floyd před 50 lety

S nápadem na koncept alba přišel baskytarista Roger Waters a základ desky vznikl již na přelomu let 1971 a 1972. Při následujících koncertech hrála kapela skladby z připravovaného alba a podle ohlasu fanoušků je poté částečně měnila do definitivní podoby. Nahrávání alba trvalo s přestávkami od května 1972 do ledna 1973.

V americkém žebříčku Billboard 200 se The Dark Side of the Moon, kritiky i fanoušky považováno za milník progresivního rocku, udrželo rekordních 741 týdnů a zařadilo se mezi pětici nejprodávanějších alb všech dob.

Z alba vyšly dva singly – Money a Us and Them. Ikonickým se stal také obal alba, který znázorňuje optický hranol rozkládající přicházející bílé světlo na jednotlivé barevné složky. Stojí za ním výtvarník Storm Thorgerson ze studia Hipgnosis, které se podílelo i na dalších obalech skupiny.

O dva roky později skupina vydala album Wish You Were Here a následující dvě desky Pink Floyd (Animals a The Wall) již byly téměř výhradně dílem tehdejšího lídra skupiny Rogera Waterse. Deska The Final Cut, jakýsi albový dovětek k The Wall, sice vyšla pod hlavičkou Pink Floyd, ale šlo spíše o Watersův sólový počin.

V 80. letech se vztahy mezi Watersem a ostatními členy Pink Floyd natolik zhoršily, že Waters v prosinci 1985 odešel ze skupiny. Zbylí členové pod vedením kytaristy Davida Gilmoura pokračovali pod původním názvem. Waters si s kapelou Pink Floyd znovu zahrál až v roce 2005 na charitativním koncertu v Londýně.

Poslední album skupiny The Endless River vyšlo v roce 2014 a bylo dedikováno zesnulému klávesistovi Ricku Wrightovi. Jednalo se však pouze o ambientní skladby nevyužité při vzniku předchozí do té doby poslední desky The Division Bell (1994).