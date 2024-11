RECENZE: Trvalo to 16 let a Cure pořád znějí, jako bychom se neměli dočkat zítřka

Robert Smith nespěchá. A teď nejde ani tak o onen výše zmíněný interval mezi vydáním alba Dream a Songs Of A Lost World, jako spíš o skladatelský rukopis a především typický smysl pro pozvolnou gradaci písniček. Úvodní Alone začíná pomalou éterickou předehrou, a když už má člověk dojem, že se ozve zpět, hudba se pomalu sune dál a navodí až meditativní stav smíření. Teprve po třech a půl minutách se ozvou první slova: „This is the end of every song that we sing / The fire burned out to ash and / The stars grown dim with tears.“

A rázem je všechno zpátky, všechny vzpomínky, které se vážou k poslechu The Cure. Robert Smith zřejmě vynašel nějaký lektvar proti hlasovému stárnutí, jeho naléhavý, plačtivý zpěv zní stejně jako na klasických albech a The Cure mu k němu hrají hudbu s pro ně typickou atmosférou blížícího se konce.