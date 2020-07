RECENZE The Chicks už sice nejsou Dixie, ale zpívá jim to pořád náramně

Nechme mluvit hudbu. Vytkněme před závorku změnu názvu, kdy se z amerického dívčího pop-countryového tria The Dixie Chicks stala skupina The Chicks, aby „Dixie“ v názvu kvůli souvislostem s jižními státy bývalé Konfederace někoho nepobuřovalo.



Můžeme si hodit mincí, zda je to krok pochopitelný a obhajitelný, nebo jde o ustrašené přikývnutí probíhající hysterii, ale podnětnější je poslechnout si album Gaslighter.

Ne snad že by při něm člověk upadal do euforických stavů, na to je to stále spíš pop než country, ale když si odmyslí opravdu nevkusný a nehezký obal, lze si s The Chicks užít nemálo radosti.

Hned úvodní Gaslighter je hitovka jaksepatří. Přímočará melodie, countryově otevřené a zpěvné vokály, chytlavý rytmus. The Chicks jsou nejsilnější v okamžicích, kdy pozvolna a účelně gradují písničku od jemného začátku až po hymnické vyvrcholení.



Třeba jako ve skladbě For Her, kde se i s patosem, který prosakuje do většiny songů, pracuje opatrně. Někdy to dámy trochu přeženou, jako třeba v utrápené a cukrem zasypané Everybody Loves You, kde je zalykání a úporného sebedojímání přece jen moc.

Gaslighter The Chicks Hodnocení­: 70 %

K žánru to ovšem patří, country v podání The Chicks je líbivé, hezounké, zcela v duchu amerického písničkaření. Co ho však odděluje od zaměnitelného balastu, je opravdu úchvatná vokální klenba všech tří členek. The Chicks mají v hrdle dar, který i nejbanálnější melodii povýší na skutečný posluchačský zážitek.



Stačí si vychutnat, jak účelně se svými hlasy pracují v March March, a nezbývá než smeknout. A alespoň v duchu sednout do nějaké nadupané káry, sklopit nebo odříznout střechu a vydat se někam po dálnici vstříc západu slunce. Ano, žánrové klišé, ale zároveň totální Amerika. A přesně o tohle v hudbě The Chicks jde.