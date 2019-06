RECENZE: Zážitek v podobě výročního koncertu Beach Boys kazil hlavně zvuk

Mnozí návštěvníci se zvedli po slavné skladbě Good Vibrations, která byla posledním songem před přídavky. Po více než dvou hodinách v dusné Lucerně se není čemu divit, ale tito odpadlíci udělali chybu. Beach Boys se totiž na pódium vrátili záhy a dali jeden z nejzábavnějších kousků večera – cover písně Rockaway Beach od Ramones, kterou v červenci vydá Mike Love na své sólové desce 12 Sides of Summer.



Now & Then Tour Autor: The Beach Boys Místo konání: Lucerna, Praha 16. června 2019 Hodnocení­: 65 %

Bylo zajímavé slyšet Beach Boys se všemi jejich vokálními finesami hrát punkovou skladbu. Během večera zazněla ještě píseň Their Hearts Were Full of Spring od kapely The Four Freshmen jako brilantní a capella čtyřhlas či song Pisces Brothers, který Love napsal jako hold po smrti George Harrisona.

Kostru večera však tvořily samozřejmě hlavně songy z repertoáru Beach Boys. A byla by to ještě větší událost a zážitek, kdyby koncert od začátku neničil hrozný zvuk. Jistě, od Velkého sálu Lucerny nikdo nečeká poslechový zážitek, zvukař tomu však rozhodně nepřidal tím, že své stanoviště místo uprostřed sálu rozložil vzadu až pod balkonem, kde prostě svou práci nemohl odvést na výbornou.

Což byla vážně škoda, protože vokální harmonie, kterými se hudba Beach Boys pyšní, tak šlo pořádně obdivovat jen v pasážích, kde se do toho nehrálo. Tedy třeba v samotném úvodu Catch a Wave, In My Room, už zmíněné Their Hearts Were Full of Spring nebo celkově tišší a klidnější Surfer Girl.

Kapela rozdělila večer přestávkou na dvě poloviny, dohromady se hrálo lehce přes dvě hodiny čistého času. Na konci té první konečně i pomocí výmluvných gest zvedli Beach Boys lidi ze sedaček. Ti se naštěstí začali opět zvedat při následném coveru The Mamas and The Papas California Dreaming, který Beach Boys nahráli v roce 1974. A publikum zůstalo na nohou až do závěru, kdy hudebníci nasázeli hity jako Help Me, Rhonda, Barbara Ann, Rock And Roll Music v poctě Chucku Berrymu, Kokomo, Good Vibrations a na úplný závěr v přídavku ještě Fun, Fun, Fun.

Za zmínku stojí angažmá, jehož se dočkal Christian Love. Zpěvákův syn a kytarista se ujal zpěvu v God Only Knows, který podědil po Carlu Wilsonovi a zpíval i jeho party v Good Vibrations. Což bylo dobré pojetí, protože Carl Wilson byl excelentní zpěvák a oba veteráni Mike Love a Bruce Johnston by se s jeho vokálem možná nedokázali popasovat ani zamlada, natož po sedmdesátce. Na minulém turné si kapela pomohla Carlovým zpěvem ze záznamu. God Only Knows bohužel opět efektivně pohřbilo ostudné nazvučení.

Ve srovnání s koncertem v Kongresovém centru před dvěma lety to nyní v Lucerně bylo poslechově bohužel o dost slabší, takže ten, kdo si na zvuk potrpí, večer trochu protrpěl. V sále, který kdysi nebyl bolševickou zasedačkou, zase měl koncert trochu větší grády. Ani ty věčně promítané záběry mladých Beach Boys a současných surfařů nepůsobily tentokrát jako slideshow fotek z dovolené. Plusem bylo Mikem Lovem zmiňované výročí koncertní premiéry před padesáti lety, což dohromady dělalo z nedělní show přeci jen zážitek. I když s výhradami.