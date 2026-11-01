Zemřel textař Pavel Žák. Autorovi Duhové víly a Holek z naší školky bylo 85 let

Pavel Žák se narodil 28. srpna 1941 v Rychnově nad Kněžnou. Absolvent AMU v Praze v oboru harmonie a skladby působil poté jako učitel a metodik Ústředního domu pionýrů a mládeže Julia Fučíka v Praze. Spolupracoval s Jaroslavem Jakoubkem, čímž vzniklo několik písní například pro Karla Hálu, Hanu Hegerovou či Evu Olmerovou.
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Byl dramaturgem a zvukovým režisérem na Světové výstavě 1967 v Montrealu a autorem, hudebním režisérem a scenáristou několika pořadů Československého rozhlasu, jako byly Houpačka, Koncert Mikrofóra, Junior 30 a Junior večerník. Uplatnil se také v literárně-dramatické a hudební redakci pořadů pro děti a mládež v Československé televizi.
Na svém kontě má od roku 1963 podle svých slov přes 1300 písňových textů. Jako textař spolupracoval s mnoha hudebními autory, například Karlem Vágnerem, Zdeňkem Mertou či Alešem Sigmundem, psal texty především pro Hanu Zagorovou, Petra Rezka, dvojici Stanislav Hložek-Petr Kotvald a Karla Černocha. U některých skladeb je rovněž autorem hudby, sám žánr označoval jako pop-šanson. Hudbu psal i pro televizní filmy a inscenace. Je autorem básnických sbírek pro děti i dospělé Žákajda a Kalamajky.
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Píseň o mé zemi, kterou napsal s Karlem Černochem, získala roku 1969 Zlatou Bratislavskou lyru. „Byla vnímána jako protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Následně ji komunistická cenzura zakázala a Černoch čelil zákazu vystupování. Pavel Žák byl následně propuštěn z Československého rozhlasu,“ uvedla dnes v tiskové zprávě jeho rodina.
Pavel Žák obdržel v roce 2021 medaili Za zásluhy za přínos kultuře a umění od tehdejšího prezidenta Miloše Zemana. K jeho osmdesátinám vydal Supraphon šestidiskový průřez tvorbou. Jubilejní komplet zahrnuje tvorbu z let 1967 až 2014.