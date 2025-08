Zemřel Terry Reid. Zpěvák, který odmítl být hlasem Led Zeppelin

Reid si v 60. letech vysloužil přezdívku Superlungs (Superplíce) díky svému mimořádnému vokálnímu rozsahu. O zpěvákově úmrtí píše web Faroutmagazine.

Reidova hudební kariéra začala v 15 letech, kdy opustil školu a připojil se ke skupině Jaywalkers Petera Jaye. Pak se vrhnul na rock´n´roll. V 60. letech byl součástí londýnské scény a blízkým přítelem muzikanta Jimiho Hendrixe. Dvojice jamovala v klubu Revolution a jak píše web, Hendrix často vyhledával útočiště v Reidově domě.

Během rozhovoru pro Far Out v roce 2021 Reid vzpomínal, jak v roce 1966 sledoval Hendrixe při jednom z jeho prvních vystoupení na britské půdě v klubu Scotch of St. James. „A najednou, asi v půlce večera kolem deváté hodiny, tam přišli: Paul McCartney, Keith Richards, Brian Jones.“

Jimmy Page se později pokusil Reida naverbovat jako zpěváka do nově vznikající kapely Led Zeppelin, ale ten se místo toho chtěl soustředit na sólovou dráhu. Doporučil tak Roberta Planta spolu s bubeníkem Johnem Bonhamem. Později také odmítl nabídku stát se zpěvákem Deep Purple.

Terry Reid vystupuje v rámci varietní show Cabinet of Wonders Wesleyho Stace v City Winery v New Yorku. (22. června 2018)

Během své kariéry Reid vydal sedm studiových alb, včetně díla Seed of Memory z roku 1976. Reid také koncertoval s kapelami jako Rolling Stones, Cream, Fleetwood Mac či Jethro Tull. Svůj poslední koncert odehrál loni v září.

Přestože jeho vlastní kariéra nikdy nedosáhla stejných komerčních úspěchů jako Led Zeppelin či Deep Purple, Reidovi to nikdy nebylo líto. Do historie se dle svých vzpomínek zapsal jinak.

Jeho poslední album The Other Side of the River vyšlo v roce 2016. Bylo prvním po 25 letech.