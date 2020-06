RECENZE: Tereza Mašková je na albu Zmatená, prázdná a patetická

Po poslechu alb jako Zmatená od Terezy Maškové mě nikdo nepřesvědčí, že SuperStar negeneruje univerzálně použitelné a indiferentní hvězdičky. To je přesně případ muzaku, hudby do supermarketů.

Desky, která se bude líbit dcerce, mamce, babičce a podupávat nožkou si možná bude i tatík, jinak fanda Kaťáků. Po třetím lahváči se však v závěrečné části desky narvané ploužáky dojme a řekne si, „že to s těma mladejma vlastně není tak špatný, když poslouchaj takhle hezkou hudbu a ne úchylárny, co jich je plnej internet“.

V tomto ohledu Zmatená splnila svůj účel. Je to spotřební hudba. Absenci opravdu pozoruhodných a silných hudebních nápadů maskuje porcí patosu, který burácí už v refrénu úvodní Žár, kde se do toho Mašková opírá, jako kdyby to byla poslední písnička na světě, kterou kdy zazpívá.

Evidentně by byla hrozně ráda, kdyby posluchačům naskakovala husí kůže, a ona opravdu naskakuje. Jen z trochu jiných příčin, než interpretka a tým kolem ní zamýšleli. Důvěryhodné to není ani trochu, je to prostě dutá vata.

Zmatená Tereza Mašková Hodnocení­: 25 %

O trochu lepší je následující Nahá, alespoň má trochu chytlavý refrén. Pak už je to jen horší. Blíž za tebou je uslzený a uvzdychaný popíček, duet s Markem Ztraceným Víc než hádky ani nestojí za komentář, stejně jako tuhý a křečovitý rádobyfunk Žijeme jenom jednou, do níž hlasem přispěl Ondřej G. Brzobohatý. Při poslechu člověk hudebně jen trochu zběhlý a sčetlý lomí rukama při vzpomínkách na skutečně živočišný, jiskrný a roztančený funk. Tohle je karaoke v nádražní restauraci v Sušici. Podobně jako prakticky celé album.