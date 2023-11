RECENZE: Strhující zpěv Terezy Maškové v Růžové Lucerně zvedal ze židlí

To, co se ve Velkém sále Lucerny o třetí listopadové neděli odehrálo, výmluvně shrnul ředitel vydavatelství Warner Music Vladimír Kočandrle, když Maškové předával Zlaté album za její desku Svět je málo růžový a Platinový singl za písničku Náš příběh s Markem Lamborou: „Nemyslel jsem si, že jestli ještě někdy budu předávat taková ocenění, nebude to za dobře dělané sociální sítě nebo za to, že má někdo skvělou image, ale za to, že, ku*va, takhle fantasticky zpíváš!“

Pokud dokáže tento strhující výkon zopakovat příští rok na svém chystaném prvním turné, je nejspíš jen otázkou času, kdy zaplní i domácími interprety stále častěji obsazovanou O2 arenu.