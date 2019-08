O tátu jsme měli velký strach, ale už je v kondici, hlásí Kerndlová

Zatímco na jaře sledovali fanoušci Terezu Kerndlovou především jako moderátorku, v září se vrátí coby zpěvačka s novými songy. Hudba u ní zkrátka stále hraje prim, však je také z muzikantské rodiny.

Vašeho tatínka, oblíbeného zpěváka Laďu Kerndla, v zimě schvátil zápal plic. Už je v pořádku?

Měli jsme o něj opravdu strach, ale teď už je zase ve své kondici, do které se zpět dostal poměrně rychle. Nejen, že už zase pracuje na své milované zahradě a kolem domu, ale i vystupuje. Je v pořádku a my jsme rádi, že se tak rychle zotavil.

Kde po zotavení relaxuje?

Nejvíce času tráví doma na statku u Brna s mojí mámou. Mají tam pořád co dělat. Starají se o dům, mají tam také akce, svatby, oslavy, a když nejsou tam, jedou za přáteli nebo na vystoupení. Myslím, že relax je pro něj to, že je stále aktivní, je ve své společnosti, mezi těmi, kteří ho mají rádi a on je, a baví se. Pro něj není relax ležet a číst si.

Laďa Kerndl zpíval na zaoceánských lodích, na kterých jste s ním jezdila coby dítě i vy. Chtěla byste v takovém prostředí také vystupovat?

Vystupovat asi upřímně ne, protože to je opravdu velká dřina daleko od domova na měsíce a měsíce. Tátu tam tenkrát táhla možnost cestovat a zároveň zpívat, což byla jeho srdcovka. Láká mě se ale na podobnou loď na pár dní vrátit jen tak. Určitě by mi to oživilo vzpomínky na dětství a užila bych si to ze zcela nového pohledu, jako dospělá a jako host.

Co teď v létě děláte vy, cestujete?

Cestování s mým mužem necháváme vždy až na podzim a zimu, během letních měsíců jsme v Česku. Je tu nádherně, a pokud nepracujeme, můžeme si odpočinout na Moravě u rodičů.

Tohle léto finišuji s novou skladbou s názvem „Ve frontě na sny!“ ve spolupráci s Kalim. Vznikla během našeho společného účinkování v The Voice, a i když proběhlo finále soutěže už v květnu, vše jsme ještě dokončovali během léta. Práce na skladbě jako takové a na klipu. Ten jsme stihli natočit v zahraničí. Jsou tam hned dvě různé lokace, co se týká evropských zemí, takže si vlastně můžu přičíst i nějaké to cestování, i když bylo pracovní, ve spěchu a člověk takřka nic nevidí. V září s tímto singlem vycházíme a zároveň chystáme další sólový song, takže mám stále spoustu práce. A také připravuji jistý projekt, něco, co jsem vždy moc chtěla, ale nechci zatím víc prozrazovat. Nechte se překvapit.

Kromě showbyznysu, v němž se pohybujete celý život – je nějaká práce či odvětví, kterou byste ráda dělala?

Cokoliv, co je spojeno s uměním, mě baví, zajímá a byla bych schopná se začít tomu věnovat, učit se a zdokonalovat. Ale je jasné, že být v něčem dobrý chce roky příprav, praxe a výdrž. Do jednoho pro mne zcela nového odvětví teď lehce nakukuji, to už jsme nakousli, ale jak už jsem řekla, nechci prozrazovat. Snad brzy dokončím, co je momentálně v plánu, a realizuji tak svůj malý sen.

Na sociálních sítích se často fotíte a také propagujete různé služby či výrobky. Jste instagramová modelka , která se propagací výrobků a služeb na sociálních sítí živí? Nebo jsou ty stovky fotografií jenom zábava?

Práce, zábava, propagace...Myslím, že úplně tak snadno se to nedá říct. Sociální sítě vládnou světu a denně na nich fungujeme. Neříkám, že všichni, ale ano, mladší a střední generace je na Instagramu a na Facebooku každý den.

Dříve jsem měla webové stránky, kde byla galerie a místo pro partnery, a to se změnilo. Já tedy stále web mám, ale veškerou aktivitu směřuji na své sítě, protože je to dokonalý způsob oslovení masy fanoušků a možnosti jim sdělit, co je nového, ať jde o hudbu, jinou práci, nebo jen předání svých zkušeností, nápadů a pocitů. Rádi vidí do soukromí, a protože nejsem z těch, kteří se straní a nekomunikují, dávám jim pravidelně info o svých cestách životem. Posílám fotky z Česka, ze zahraničí, někdy se podělím o to, co mám ráda a co mi vyhovuje. A tím se dostávám k propagaci.

Pokud u mě nějakou vidíte, jde vždy o mnou prověřenou věc, která mi vyhovuje a stojím za ní. Také to není příliš často jako u jiných, protože si spolupráce pečlivě vybírám a většinou jde o dlouhodobější navázání spojení s danou značkou.

A to je ta práce, že?

To, že si dnes na sociálních můžou známé osobnosti nebo influenceři vydělat, je známá věc. Pro mne to ale určitě není hlavní obživa. Stále to beru hlavně jako platformu, na které jsem v kontaktu s lidmi, které zajímám a již mě mají rádi. Proto se jim také snažím jejich pozornost vrátit nějakou soutěží nebo výhodou pro ně samotné. A hlavně s nimi komunikovat.

Brzy vám bude 33 roků. Co myslíte, co se vám nejvíc podařilo do let, která se u mužů označují jako „Kristova“?

Svůj momentální věk neřeším, a protože se stále cítím jako mnohem mladší holka, rozhodně nijak nebilancuji a nepřemýšlím nad tím. Člověk musí umět žít a cítit se šťastně, prostě být šťastný. Když není, je něco špatně a je třeba to změnit. Takže moje hodnoty jsou velice přímočaré a jasně dané. Jsem nesmírně vděčná a zároveň si moc přeji, aby se to nikdy nezměnilo. Ne vždy to tak bylo, takže mi bohatě „stačí“, že jsou moji blízcí a já zdravá. Že mám šťastný vztah, který je naplněn láskou až po okraj. „Stačí“ mi, že má práce mě nejen uživí, ale je náplní života. Jsem „svobodná“, jsem pánem svého času a můžu si dovolit říct, co si myslím, protože nemusím být nikomu vděčná. To je osvobozující pocit, který jsem si zkrátka vydřela. Nemyslela jsem si, že to tak jednou bude, ale každý to může dokázat. Chce to jen kuráž, píli a vytrvat.

Loni jste si chtěla dělat řidičák. Jak to dopadlo?

S řidičákem je to stále ve hvězdách, čas letí a já ho stále nemám. Loni, letos… Chtěla bych ho stihnout letos, ale nějak se to na mě zase nahrnulo a upřímně řečeno nevím, zda mi ještě před zimou zbude čas. Ráda bych, ale protože mě vlastně nic netlačí v této oblasti dopředu, tak to zatím neberu jako prioritu.Takže to nechávám otevřené.

Máte ráda auta? Dokážete třeba vyměnit píchlé kolo?

Auta miluji a ráda se alespoň teď trošku učím jezdit po zahradě a seznamuji se se řízením. Vyměnit kolo neumím, ale kdyby mi to někdo ukázal, asi bych to zvládla. Sílu po tátovi bych na to určitě měla. (úsměv)

Jaké velké výzvy očekáváte, než přijde čtyřicítka? V rodině a v kariéře...

Očekávání se většinou neuskuteční. Plány nevyjdou, změní se a musíme si najít plán B. Takže na tohle nevěřím. Kdyby vše pokračovalo tak, jak to funguje teď, tak by to bylo skvělé. Ráda bych se pochopitelně dál věnovala hudbě a více cestovala, protože to je ta nejlepší investice vůbec. Investice do poznání, poznání světa, sebe, uvědomění, jak je krásně na světě a že jsme tu jen na skok a musíme to využít. Pracovat a žít naplno. Se vším, co nám život přinese. Nic neočekávám, ale přála bych si, abychom byli s mým mužem stále tak šťastní, jak jsme, a abychom neprošli v rodině žádnou tragédií, protože toho zlého bylo už dost.

Kerndlová v nové roli: „Moderování jsem si ráda vyzkoušela, ale asi už ho nechám profesionálům“ Tereza Kerndlová letos poprvé moderovala velkou pěveckou soutěž The Voice. „Vyzkoušet si hned na poprvé něco tak velkého jako je moderování pořadu v hlavním vysílacím čase na prestižní televizi, bylo fantastické. Miluji výzvy a zbožňuji překonávání sama sebe. Nebylo to pro mě lehké, a to zejména živé přenosy, kdy se může stát cokoliv,“ říká s tím, že upřímně obdivuje všechny moderátory, protože mají velice nelehkou roli. „Jednak se držet scénáře, být pohotový, ale také poslouchat do ouška režiséra a reagovat na situace, se kterými nepočítáte nebo ani nevíte, kam se zvrtnou. Šlo o hudební show, a pokud by tam nebylo to spojení s muzikou, asi bych do toho nešla, ale tohle se mi prostě líbilo. Jsem ráda, že jsem si to vyzkoušela, ale myslím, že moderování nechám profi moderátorům. Raději budu na akci zpívat než ji moderovat,“ uzavírá s úsměvem.

Jste rodačka z Brna, ale pokud vím, nebydlíte tam, že?

Ne, vůbec ne. Jsem v Praze už asi třináct let na stálo. Co jsem dodělala na gymnáziu na Moravě maturitu, jsem tu už pořád a za rodiči jen jezdím na návštěvy. Je fajn, že se vracím k nim do své rodné vesničky, kde přetrvávají vzpomínky a pochopitelně i náš starý a nový dům. Mám to tam moc ráda, je tam klid a čistý vzduch. Přijdu na jiné myšlenky, což občas potřebuje každý.

Říkáte, že máte ráda klid, ale když si prohlížím fotografie na vašich sociálních sítích, napadá mě, jestli si s sebou nevozíte profesionálního fotografa, protože jsou opravdu zdařilé. Nebo oslovujete manžela, kamarády, kolemjdoucí?

Vyřídím, to moc děkuji. Můj muž je totiž autorem většiny fotek, které tam vidíte. Jsme stále spolu, takže fotky vznikají poměrně snadno a jednoduše. Renda je z fotografické rodiny, takže cítí, jak fotku uchopit, co má vyjadřovat a jak zachytit atmosféru. Má nápad, tak to prostě vyfotíme. (úsměv) Baví nás to a navíc, když fotíte s někým, koho tak dobře znáte, jde to samo.