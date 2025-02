RECENZE: Svět je zlej. Album Terezy Kerndlové sráží slovní vata a banality

Za náplní alba Diamanty stojí zpěvaččin manžel René Mayer, což je pro Terezu Kerndlovou jednoznačné plus. Má skladatele a textaře takříkajíc „na míru“, který přesně ví, jaké písničky její příjemný hlas potřebuje. Mezi skladbami najdeme pop, koketérie s taneční hudbou, R&B, reggaeton a další žánry, přičemž nikde nemáme dojem, že by Mayer svou hudbou Terezu nutil do něčeho, co jí není vlastní. Základem je vždy jasně čitelná, srozumitelná melodie a je potěšující, že se nikde netlačí na pilu ve snaze přijít za každou cenu s hitem.