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RECENZE: Český Nick Cave je žena. Tereza Hrabini vyzrála v pozoruhodnou umělkyni

Jindřich Göth
  12:44

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Zpěvačka Tereza Hrabini | foto: Indies Scope

Skladatelka a zpěvačka Tereza Hrabini na svém druhém albu Dceremonie vyzrála v hotovou autorku i pozoruhodnou interpretku. Její písně stojí na kontrastech, detailech a překvapeních, jejichž postupné odkrývání je posluchačským požitkem a radostí.

O tom, jak Tereza Hrabini o své hudbě přemýšlí a jak dokáže hudbou podpořit slova svědčí třeba skladba Ještě ne. Zprvu mají slovo třepotavé beaty, elektronika a přesně ve chvíli, kdy Tereza zazpívá slova „jsem jenom dítě“, pročísne vzduch elektrická kytara, aby právě vyřčené zdůraznila, ale zároveň vytvořila kontrapunkt náhle „zdospělé“ hudby a sdělení v textu. Je v tom úžasné napětí a zároveň hravost.

Zpěvačka Tereza Hrabini
Obal alba Dceremonie
Zpěvačka Tereza Hrabini
Zpěvačka Tereza Hrabini
4 fotografie

Podobně rafinovaně jsou vystavěné i další skladby. Velký kus práce odvedl producent Nèro Scartch, díky němuž je Dceremonie barevná, neustále překvapující. Pestrá, žánrově rozvolněná a přitom sevřená. Je to dílo silné autorské osobnosti, o čemž se přesvědčujeme s každou další minutou.

Dceremonie

80 %

Tereza Hrabini

Vrcholů má deska hned několik a jedním z nich je uhrančivá, až hypnoticky krásná píseň Jiný jméno na zvonku. Plíživé tempo, pozvolna gradující tenze s vrcholem v podobě úchvatného refrénu. Tereza Hrabini se dokonale sžívá s tím, co zpívá. Jako kdybychom slyšeli Nicka Cavea zpívat z ženské perspektivy.

V následující skladba Svinu se je potěchou ucha poslouchat, jak se zpěvačka opět pokládá do textu, jak přesně ví, kdy zvolnit a kdy naopak přidat. Všimněte si například, jak klade důraz na hlásku „r“ když zpívá „masku z ní servu“ a jak se kdesi vzadu ozve sotva slyšitelné konejšivé „š-š-š“.

Pěvecké linky se prolínají jedna přes druhou, v hudbě se stále něco děje, stejně tak v textech. Pojítkem alba je vyrovnání se se ztrátou blízkého, návrat k sobě samé, ale obrazy, které Tereza Hrabini slovy maluje, si může každý prohlédnout svýma očima a vidět v nich své vlastní zármutky, ale i radosti.

Dojem ze soudržnosti a provázanosti alba potvrzuje skladba Neodcházej, dokud mi neřekneš, kam jdeš, která navazuje na úvodní Neodcházej a rozvíjí její textové i hudební schéma. A ve chvíli, kdy se deska chýlí k závěru a posluchač má pocit, že ho už nic nepřekvapí, pustí se Tereza Hrabini ve skladbě Protože jsem to řekla do rapování. Závěrečná Královna impéria je pak tečkou a zároveň svým způsobem novým začátkem: „Vracím se domů / nerostou mi vlasy / nemůžu snít / nejsem tam, kde bych chtěla být“ Alb, tolik jitřících emoce a představivost, na tuzemské hudební scéně vychází jako šafránu, pročež si jich važme.

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Témata: Nick Cave, hudba

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