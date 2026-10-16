RECENZE: Český Nick Cave je žena. Tereza Hrabini vyzrála v pozoruhodnou umělkyni
O tom, jak Tereza Hrabini o své hudbě přemýšlí a jak dokáže hudbou podpořit slova svědčí třeba skladba Ještě ne. Zprvu mají slovo třepotavé beaty, elektronika a přesně ve chvíli, kdy Tereza zazpívá slova „jsem jenom dítě“, pročísne vzduch elektrická kytara, aby právě vyřčené zdůraznila, ale zároveň vytvořila kontrapunkt náhle „zdospělé“ hudby a sdělení v textu. Je v tom úžasné napětí a zároveň hravost.
Podobně rafinovaně jsou vystavěné i další skladby. Velký kus práce odvedl producent Nèro Scartch, díky němuž je Dceremonie barevná, neustále překvapující. Pestrá, žánrově rozvolněná a přitom sevřená. Je to dílo silné autorské osobnosti, o čemž se přesvědčujeme s každou další minutou.
Dceremonie
Tereza Hrabini
Vrcholů má deska hned několik a jedním z nich je uhrančivá, až hypnoticky krásná píseň Jiný jméno na zvonku. Plíživé tempo, pozvolna gradující tenze s vrcholem v podobě úchvatného refrénu. Tereza Hrabini se dokonale sžívá s tím, co zpívá. Jako kdybychom slyšeli Nicka Cavea zpívat z ženské perspektivy.
V následující skladba Svinu se je potěchou ucha poslouchat, jak se zpěvačka opět pokládá do textu, jak přesně ví, kdy zvolnit a kdy naopak přidat. Všimněte si například, jak klade důraz na hlásku „r“ když zpívá „masku z ní servu“ a jak se kdesi vzadu ozve sotva slyšitelné konejšivé „š-š-š“.
Pěvecké linky se prolínají jedna přes druhou, v hudbě se stále něco děje, stejně tak v textech. Pojítkem alba je vyrovnání se se ztrátou blízkého, návrat k sobě samé, ale obrazy, které Tereza Hrabini slovy maluje, si může každý prohlédnout svýma očima a vidět v nich své vlastní zármutky, ale i radosti.
Dojem ze soudržnosti a provázanosti alba potvrzuje skladba Neodcházej, dokud mi neřekneš, kam jdeš, která navazuje na úvodní Neodcházej a rozvíjí její textové i hudební schéma. A ve chvíli, kdy se deska chýlí k závěru a posluchač má pocit, že ho už nic nepřekvapí, pustí se Tereza Hrabini ve skladbě Protože jsem to řekla do rapování. Závěrečná Královna impéria je pak tečkou a zároveň svým způsobem novým začátkem: „Vracím se domů / nerostou mi vlasy / nemůžu snít / nejsem tam, kde bych chtěla být“ Alb, tolik jitřících emoce a představivost, na tuzemské hudební scéně vychází jako šafránu, pročež si jich važme.
Tipy z televizního programu
Recenze: Na tělo 65 %, Kung Fu Panda 2 70 %, Cukrkandl 70 %, Tajemství loňského léta 40 %, Smrtihlav 60 %, Interstellar 65 %, Rychle a zběsile 8 55 %, Padesát odstínů temnoty 25 %, Párty Hárder: Summer Massacre 50 %, Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley Quinn) 50 %, Souboj Titánů 30 %, Assassin’s Creed 45 %, Bumblebee 60 %, Uranové legendy 50 %, Gerta Schnirch 65 %, Zlo s lidskou tváří 50 %, Zmizelá 75 %, Noční běžec 50 %, Ptáče 75 %
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