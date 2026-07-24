Teddy Swims se vrátí do Česka. V březnu zahraje v pražské O2 areně

Teddy Swims prorazil s albem I’ve Tried Everything But Therapy, zaměřeným na uzdravení, sebereflexi a emocionální upřímnost. Projekt vyšel nejprve ve dvou částech – první v roce 2023, druhá o dva roky později – a později byl vydán také jako kompletní edice s 32 skladbami. Součástí alba je i jeden z největších hitů posledních let, skladba Lose Control.
Skladba vytvořila rekord v délce setrvání v žebříčku Billboard Hot 100. V hitparádě vydržela 112 týdnů a vypadla až kvůli pravidlu, které po určité době vyřazuje starší skladby, aby uvolnily místo novým. Na streamovací platformě Spotify má skladba více než 2,5 miliardy přehrání.
Teddy Swims, vlastním jménem Jaten Collin Dimsdale, letos vystoupil na festivalu Colours of Ostrava. Březnový koncert bude jeho premiérou v pražské O2 areně.
Vstupenky budou v prodeji od 31. července v obvyklých předprodejních sítích. Ceny začínají na 1 800 korunách.