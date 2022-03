RECENZE: Rychlé rande nebrat. Tears For Fears mají raději trvalé vztahy

Dvojice Roland Orzabal a Curt Smith už má své jisté, na album The Songs From The Big Chair je možné se kdykoliv odvolat jako na klasické album, které formovalo, definovalo a kultivovalo pop osmdesátých let. Hity Shout nebo Everybody Wants To Rule The World stály na velesilných melodiích, obratné práci s aranžemi a také na nezaměnitelném pěveckém projevu obou hlavních protagonistů.

Nic z toho se nezměnilo ani na The Tipping Point. Možná tu není žádný hit na první dobrou, ale to je to vyvážená, sevřená, vzdušná, v tom nejlepším slova smyslu starosvětská popová nahrávka. Taková, jaké už se dnes téměř nevydávají. Orzabal a Smith, s pomocí dalších skladatelů a producentů křísí ducha přelomu osmé a deváté dekády, aniž se ovšem uchylují k laciné nápodobě tehdejšího zvuku. Album je retro ne proto, že to tak chtěli, nýbrž proto, že mají tu dobu zkrátka v krvi a DNA a jinak pracovat nedovedou.

Deska nevznikala snadno, tehdejší management s vidinou trendového, modernější znějícího alba dvojici doporučil nahrávat s týmem mladších producentů, což se nezdařilo. Orzabal a Smith těch několik schůzek a nástinů možné spolupráce popisovali jako „rychlé randění“ a poznamenali, že výsledkem by rozhodně nebyla deska Tears For Fears.

Do toho se Roland Orzabal vyrovnávat se smrtí své ženy a Curt Smith ztratil o celou věc zájem. Věrni názvu jejich předchozí nahrávky Everybody Loves A Happy Ending ale znovu nalezli společnou řeč a album je na světě.

Deset skladeb plyne v poklidném, řeklo by se nevzrušivém tempu, přesto je v nich vnitřní síla. Ne vše podstatné se děje pouze v typických klenutých refrénech, vyplatí se poslouchat i jak k nim písničky směřují. Příkladem může být krásně vygradovaná, vzdušná Break The Man s dominatní akustickou kytarou a účelnou smyčcovou drobnokresbou.

Slabší je kapela tam, kde se snaží navázat na synth popovový zvuk, který „udělal“ Shout. My Demons má být taneční hitovka, ale schází jí potřebná razance. Není vyloženě špatná, ovšem album nabízí silnější momenty.

The Tipping Point Tears For Fears Hodnocení: 80 %

Třeba třpytnou Rivers Of Mercy, při níž se před očima vynořují atmosférické obrazy, nebo Please Be Happy, ve slokách komorní, v refrénu rozmáchlou a velkolepou. Se zvukem trubky, která se ozve ve chvíli, kdy ji vůbec nečekáte, přitom ale do celkové nálady písně perfektně sedne.

Podobných detailů je album plné, Tears For Fears nic neuspěchali, neponechali náhodě a výsledkem je deska, která jejich věrným fandům prostě musí udělat radost.