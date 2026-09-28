Hlavní cenu za videoklip roku zpěvačka získala za píseň The Fate of Ophelia z loňského alba The Life of a Showgirl, kterou věnovala v srpnu zesnulé Dolly Partonové.
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Zemřela zpěvačka Dolly Partonová, legendě americké country bylo 80 let
„Myslím, že jsme všichni měli velké štěstí, že jsme mohli nějakou dobu sdílet tuto planetu s Dolly Partonovou,“ řekla Swiftová při přebírání ceny v Los Angeles. Zároveň označila Partonovou za „největší showgirl“.
Partonová byla americká zpěvačka, autorka písní, herečka a filantropka. Byla považována za legendu a první dámu americké country hudby. Zemřela ve věku 80 let minulý měsíc.
Swiftová během své kariéry napsala a režírovala 18 videoklipů, včetně toho k jejímu novému singlu Patient Zero, který poprvé představila na dnešním ceremoniálu. Za svou práci na videoklipech zároveň získala vůbec první cenu MTV Artist Director Honors a ocenění za nejlepší režii za klip Opalite. Video k Patient Zero, v němž hrají Dakota Johnsonová a Colin Farrell, představila během ceremoniálu.
„Hlavním důvodem, proč tak miluji psaní a režírování videoklipů, je to, že vy, fanoušci, z toho děláte takovou, takovou zábavu,“ uvedla zpěvačka. „Vám opravdu záleží na tom, co vytváříme,“ dodala.
V dalších kategoriích uspěla mimo jiné popová královna Madonna, která byla vyhlášena umělkyní roku, a její duet se zpěvačkou Sabrinou Carpenterovou Bring Your Love získal ocenění za nejlepší spolupráci. Madonna letos získala celkem sedm cen, tedy nejvíce ze všech oceněných. Ceremoniál také společně s Carpenterovou zahájila, což bylo její první vystoupení na VMA od roku 2003. Madonna uvedla, že spolupráce s Carpenterovou ji bavila, protože se jejich pracovní styly vzájemně doplňovaly.
„Když přijdu pozdě, ona přijde brzy,“ uvedla osmašedesátiletá popová legenda. „Bylo úžasné s tebou pracovat a tuhle písničku miluju,“ vzkázala o čtyři dekády mladší Carpenterové.
Cenu Video Vanguard za celoživotní přínos videoklipům získala skupina Nirvana. Její baskytarista Krist Novoselic při přebírání ceny uvedl, že kapela stále oslovuje posluchače svou autentičností. Cenu za nejlepší popový videoklip získala Lisa z jihokorejské skupiny Blackpink za svou sólovou píseň Dream a nejlepším novým umělcem se stala britská zpěvačka a skladatelka Sienna Spiro.
Vítězové v hlavních kategoriích VMA jsou vybíráni na základě hlasování fanoušků.