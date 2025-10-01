Bujará a oranžová. Očekávanou desku Taylor Swift předchází nebývalý rozruch

Sportovní podcast New Heights, který moderuje fotbalista Travis Kelce, hráč Kansas City Chiefs a snoubenec Taylor Swift, zveřejnil 11. srpna v rámci upoutávky na další díl zpěvaččinu siluetu. Následně se na webových stránkách Taylor Swift objevilo odpočítávání na oranžovém pozadí. Doběhlo 12. srpna v 12:12, poté stránky na krátkou dobu spadly a následně odhalily název alba a rozhraní na předobjednání CD, LP a magnetofonové kazety.
Následně zpěvačka 13. srpna ve zmíněném podcastu oznámila vydání alba, přičemž předmětná epizoda s více než 1,3 miliony diváků překonala dosavadní světový rekord v počtu souběžných zhlédnutí podcastu na YouTube, který držel americký prezident Donald Trump s vystoupením v pořadu The Joe Rogan Experience.
Podcast New Heights díly účasti Taylor Swift nabral 3 000% nárůst nových sledujících a co se samotného alba týče, tak k 31. srpnu se The Life Of A Showgirl stalo nejvíc předem uloženým hudebním počinem všech dob.
A mánie pokračovala – na přetřes přišla i oranžová barva, s níž je novinka Taylor Swift spojená. Budovy jako Empire State Building a Kansas City Union Station byly po oznámení desky osvětleny oranžově a časopisy jako Women’s Wear Daily či National Geographics zveřejnily články o historii a vlivu „showgirls“, tedy tanečnic, varietních umělkyň a obecně žen pohybujících se v prostředí showbyznysu.
Internet zaplavily memy, v nichž hrála prim oranžová, a sociální síť Pinteres zaznamenala 8 276% nárůst vyhledávání spojení „bold orange glitter“ – výrazná či třpytivá oranžová.
A proč právě tato barva? Spekuluje se o tom, že má symbolizovat novou éru v kariéře Taylor Swift. Energičtější, tanečnější a euforičtější než doposud. Především v porovnání s předchozím albem The Tortured Poets Department z roku 2024.
Sama zpěvačka o The Life Of A Showgirl prohlásila, že je inspirované děním v zákulisí během The Eras Tour (březen 2023 až prosinec 2024), které „bylo bujaré, elektrizující a plné života“.
Deska bude obsahovat dvanáct písní v délce 41 minut. Půjde tedy o nejkratší album Taylor Swift od dob standardní edice bezejmenného debutu z roku 2006. Nebude obsahovat žádné bonusové skladby, zpěvačka se podle vlastních slov chtěla plně soustředit na to, aby album bylo sevřené a vše na něm i okolo něj do sebe zapadalo jako puzzle.
Úvodní skladba The Fate Of Ophelia odkazuje na postavu Ofélie z Shakespearova dramatu Hamlet. Druhá píseň Elizabeth Taylor vzdává hold světoznámé herečce a v závěrečné The Life Of A Showgirl uslyšíme hlas hostující zpěvačky Sabriny Carpenter, která Taylor Swift předskakovala na části turné The Eras Tour.
Souběžně s vydáním alba půjde do kin doprovodný film Taylor Swift: The Official Release Party Of A Showgirl. Bude k vidění od 3. od 5. října a bude obsahovat klip v písní The Fate Of Ophelia, záběry z natáčení, videa, texty skladeb a zpěvaččin komentář k novým písním.
Filmový web Deadline Hollywood 21. září uvedl, že během prvních 24 hodin v předprodejích snímek vydělal 15 milionů dolarů. Konkurence v kinosálech se mu klidí z cesty – distributoři britské rodinné komedie Grow přesunuli plánovanou premiéru 3. října na 17. října.
Podobně na vydání nové desky Taylor Swift zareagoval i Robbie Williams a odsunul vydání svého nového alba Britpop až na 6. únor 2026.
Ántré má tedy držitelka 14 cen Grammy včetně čtyř za album roku připravené dokonale. Nezbývá než doufat, že vedle té záplavy oranžové a nadšeného fanouškovského třeštění bude na The Life Of A Showgirl taky něco k poslouchání.