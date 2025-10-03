Aby tedy nedošlo k mýlce, novinka Taylor Swift není žádným vědeckým traktátem, obsahuje dvanáct písniček a o jejím zrodu, oznámení a nezbytném humbuku kolem si můžete přečíst zde. Nás v tuto chvíli bude zajímat pouze a jedině hudba samotná. A na rovinu si pojďme říct, že celé to furore kolem Taylor Swift, potažmo The Life of a Showgirl, je poněkud přepálené. Jak to ostatně v podobných případech bývá.
RECENZE: Záhada jménem Taylor Swift. Nad Showgirl ohrnuji nos a jdu si svou cestouPremium
Taylor Swift na MTV Video Music Awards (New York, 11. září 2024) | foto: AP
Celý článek je jen pro členy
Chcete číst prémiové texty bez omezení?
Tipy z televizního programu
Recenze: Já, padouch 2 70 %, Babygirl 50 %, Amistad 65 %, Marie Terezie 55 %, Venom 40 %, Gran Torino 80 %, Paralelní matky 70 %, Tenet 65 %, 3 dny na zabití 45 %, Blade Runner 2049 60 %, Osada 50 %, Ta druhá 70 %
Klíčová slova: Všechnopárty, Dalibor Janda, Zrádci, Metoda Markovič: Hojer, Sněmovní volby 2025
Tohle budou asi moje poslední volby. Svěrák emotivně apeluje na mladé voliče
Dramatik a scenárista Zdeněk Svěrák v předvolebním videu apeluje na mladé voliče a vyzývá je, aby šli volit. „Volte koho chcete, ale položte si při tom pár zásadních otázek,“ zdůrazňuje...
Nemusí jíst ani spát. Hollywood má první herečku z nul a jedniček, ty reálné se bojí
Filmový svět objevil další herecký talent. Přesněji herečku vytvořenou za pomoci umělé inteligence Tilly Norwoodovou. Její představení na filmovém festivalu v Curychu vyvolalo vlnu reakcí především z...
Jarda má narozeniny, my máme přání jediný. Uhlíř slavil osmdesátku koncertem
V sobotu se v pražském sále Lucerna rozezněly hity známého skladatele Jaroslava Uhlíře, který koncertem oslavil své již osmdesáté narozeniny. Do Lucerny zamířilo i několik předních českých zpěváků,...
Bože můj, jsme v háji! K digitální herečce se vyjádřily Bluntová i Goldbergová
Pozdvižení kolem AI herečky Tilly Norwoodové nabírá na obrátkách. Po jejím oficiálním představení studiem Xicoia vyvolal vlnu znepokojení záměr najít pro umělou tvář agenturu, která ji bude v...
Kdo jsou účastníci show Zrádci 2 a kdo vypadnul
Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...
RECENZE: Záhada jménem Taylor Swift. Nad Showgirl ohrnuji nos a jdu si svou cestou
Existují kapely a interpreti, u nichž je mediální rozruch zaručen, i kdyby na nové album namluvili úryvky z přírodovědného spisu o migraci raroha vrtivého. Zpěvačka Taylor Swift a její aktuální album...
Trampoty Brendy a Brandona. Porevoluční okno do USA. „Béháčko“ je staré už 35 let
Americký seriál Beverly Hills 90210 ovlivnil teenagery nejen v USA. Pro české diváky pak „béháčko“, vysílané jen pár let po listopadu 1989, představovalo také jakési okno do Spojených států. Na...
Prahu jsem si napoprvé užil až moc, směje se syn Michaela Douglase Cameron
Do Prahy se Cameron Douglas vrátil po 20 letech a hned v úvodu rozhovoru si vzpomněl, proč ho česká metropole tak okouzlila. „Američané si občas ani neuvědomují, že naše země ještě nemá ani tři sta...
Nechtěl jsem jít bojovat za žádnou cenu, řešením byla jen emigrace, líčí Predrag Bjelac
Přestože už mu jeho havraní vlasy protkaly šediny, neztratil herec Predrag Bjelac nic ze své uhrančivosti. Díky výrazné tváři a téměř dvoumetrové postavě je na filmovém plátně i v televizi...
Monstrum se opět vymklo kontrole. Netflix uvede Frankensteina od Guillerma del Tora
Netflix vypustil do světa první trailer k novému zpracování klasickému příběhu o Frankensteinovi. Příběh o člověkem stvořeném monstru toužícím po lásce a pochopení bude na streamovací společnosti k...
RECENZE: Český horor Uzel zla nabízí všechna klišé žánru, bát se však nebudete
Běžný divák novinky kin Uzel zla má to štěstí, že skutečného zla, totiž natřikrát předčítaného sáhodlouhého seznamu partnerů projektu na slavnostní premiéře, zůstane ušetřen. Ale byť jde o horor, bát...
Ti, o které se tolik nezajímáme. Pražské křižovatky mluví o kimči i milování starších
Činohra Národního divadla zve diváky na osmý ročník mezinárodního divadelního festivalu Pražské křižovatky v Centru současného umění DOX a kostele sv. Anny. Návštěvníci nahlédnou do života odlišných...
Cirque du Soleil přilákal přes 75 tisíc lidí, k vidění bude už jen deset dní
Již více než 75 tisíc diváků navštívilo Velké šapitó novocirkusového uskupení Cirque du Soleil, které se v Česku v tomto ikonickém prostoru představilo vůbec poprvé. Do Prahy umělci přivezli...
RECENZE: 99 balonků a punk. Zpěvačka Nena roztančila a rozjařila i otrlé metalisty
Praha zažila další koncertní premiéru – poprvé se českému publiku představila německá zpěvačka Nena. Pozoruhodný fenomén osmdesátek, který díky hitu 99 Luftballons přežil až dodnes a kupodivu...
Rozcestí krkavců. Nový Zaklínač Andrzeje Sapkowského vyšel po deseti letech
Nový román Rozcestí krkavců z oblíbené série Zaklínač polského spisovatele Andrzeje Sapkowského se objevil v těchto dnech na pultech tuzemských knihkupectví. Kniha považovaná v žánru fantasy za jednu...
RECENZE: Od Bóži Modrého po Jardu Jágra. Ypsilonka si své hokejové téma obhájí
Puk tam, puk sem! Legendární pražská Ypsilonka, která se poslední rok potýká s nejistými vyhlídkami a otřesy ve vedení, přichystala na svůj styl nezvyklé představení Země mezi mantinely. V čele s...
Socha Tiny Turnerové schytává kritiku. Simply the Worst, bouří se fanoušci
Město Brownsville v americkém státě Tennessee v sobotu odhalilo novou sochu své rodačce Tině Turnerové. Dílo vyvolalo na sociálních sítích vlnu posměchu a hněvu. Fanoušci tvrdí, že se rockové...