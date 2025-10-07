Inspirace, nebo plagiát? Na Taylor Swift se snáší kritika ohledně většiny nových písní

Podle očekávání láme Taylor Swift albem The Life of a Showgirl prodejní rekordy a vše nasvědčuje tomu, že vydala nejprodávanější desku roku. Tábory swifties spokojeně předou, ovšem zaznívají i hlasy, poukazující na to, že se zpěvačka a její tým při tvorbě nových písní velmi silně inspirovali jinde. Řekl někdo slovo krádež?
Taylor Swift na cenách Grammy (2024)

Taylor Swift na cenách Grammy (2024) | foto: ČTK

Popová bohyně Taylor Swift pózuje jako showgirl na svém novém albu. (15. srpna...
Zpěvačka Taylor Swift přijíždí na 58. ročník udílení cen Grammy. (15. února...
Taylor Swift ve Wembley (21. června 2024)
Taylor Swift na MTV Video Music Awards (Prudential Center, Newark, New Jersey,...
Říká se, že aby byla popová písnička úspěšná, musí posluchači připomenout něco jemu důvěrně známého. Na The Life of a Showgirl to ale Taylor Swift kapánek přehnala. Podle rozboru publicistky Jennifer Bubelové pro anglickou verzi zpravodajského serveru as.com je prakticky celé album postavené na vykradených hudebních motivech.

Už při prvním poslechu udeří do uší nápadná podoba skladby Actually Romantic s hitem Where Is My Mind americké indie rockové kapely Pixies, ale tím „inspirace“ nekončí. Schválně si poslechněte titulní The Life of a Showgirl a bezprostředně po ní píseň Cool od kapely Jonas Brothers.

RECENZE: Záhada jménem Taylor Swift. Nad Showgirl ohrnuji nos a jdu si svou cestou

Dalším námětem k diskusi, kde končí inspirace a začíná plagiátorství, je srovnání písně Wood s letitou písničkou I Want You Back od kapely Jackson 5. A song Cancelled! vykazuje četné podobnosti s písněmi Therefore I Am od Billie Eilish a Yellow Flicker Beat zpěvačky Lorde.

Dále článek Jennifer Bubelové upozorňuje na podobnost skladby Wish List s písní Bed Chem od Sabriny Carpenterové, která – paradoxně – na novince Taylor Swift hostuje.

Taylor Swift – Actually Romantic

Pixies – Where Is My Mind

Nalézt se dají i další styčné body. Ne až tak markantní, přesto určitá shoda panuje v refrénech The Fate of Ophelia od Taylor Swift a skladbou Pumped Up Kicks z repertoáru kapely Foster The People. Dále je tu skladba Father Figure s melodickým motivem ze stejnojmenné písně zpěváka George Michaela. Zde je ale nutné upřesnit, že tuto skutečnost Taylor Swift na albu přiznává a George Michael je uveden v kreditech skladby.

Nejen v populární hudbě se toho příliš nového vymyslet nedá, ale nápadné lovení v již obsazených vodách v případě novinky Taylor Swift potvrzují domněnku, že Life of a Showgirl vznikalo ve spěchu a původních nosných nápadů se jaksi nedostávalo.

Nic z toho ovšem zpěvačku trápit nemusí. Jen ve Velké Británii se během prvního týdne od vydání prodalo 304 tisíc kusů a v USA si v den vydání desku opatřilo 2,7 milionů zájemců. Taylor Swift pokořila sebe samu, respektive své předchozí album The Tortured Poets Department, kterého se v Americe prodalo 2,61 milionů v týdnu po vydání. Ve Velké Británii zaznamenala deska prodeje 270 tisíc kusů.

925_tyzza_out_n_about

#credit to Royal-Rope-1480 on @Reddit

@Taylorswift new album #lifeofashowgirl, close your eyes, and see how many other songs you hear first. Give credit where credit is due please

As a CD 7 out of 10, for TSwift it’s a 4 out of 10. Just my opinion. I’m allowed to have one.

#day277 of #365 #saturday #oct4 #2025

5. října 2025 v 1:33, příspěvek archivován: 7. října 2025 v 13:46
