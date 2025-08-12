Oranžová dvanáctka. Taylor Swift oznámila nové album The Life of a Showgirl

V ukázce z podcastu New Heights, který uvádí její přítel Kelce a jeho bratr, si v jednu chvíli zpěvačka vzala do ruky bílý kufřík, z něhož vytáhla vinylovou desku. Obal byl v záznamu rozmazaný. „Tohle je moje zbrusu nové album The Life of a Showgirl (Život tanečnice),“ prohlásila.
Album lze na zpěvaččině webu předobjednat. V podobě vinylové desky se prodává za 30 dolarů (630 Kč), na kazetě za 20 dolarů (420 Kč) a CD s plakátem zpěvačky si fanoušci mohou koupit za 13 dolarů (270 Kč).
Symbolika čísla 12
Ještě před samotným oznámením dávala Swift svým fanouškům na svých sociálních sítích drobné nápovědy. V pondělí večer se na její webové stránce objevilo odpočítávání do 12:12 hodin východoamerického času 12. srpna, které se následně proměnilo v zářivou oranžovou barvu. Vzhledem k tomu, že předchozí desky zpěvačky reprezentovala vždy nějaká barevná kombinace, fanoušci očekávají, že nyní to bude právě oranžová.
Swift se ve středu objeví v podcastu New Heights svého partnera Travise Kelceho. Někteří z fanoušků si všimli, že silueta Swift byla převzata z jejího vystoupení v pořadu Variety Directors on Directors, který měl premiéru 12. prosince 2022. Nahrávka Variety byla spojena s filmem All Too Well: The Short Film, který byl uveden 12. listopadu 2021.
V 00:12 webová stránka zpěvačky na krátkou dobu spadla, než se znovu objevila s několika málo podrobnostmi o chystaném albu.
Dlouholetá bitva skončila, Taylor Swift získala zpět práva na prvních šest alb
V květnu Swift od investiční skupiny Shamrock Capital získala plná práva ke své kompletní hudební tvorbě, včetně všech alb, videí a dalšího doprovodného materiálu, který ve své kariéře vytvořila. Podle časopisu Billboard za to zaplatila částku zhruba 360 milionů dolarů, v přepočtu asi 7,5 miliardy korun.
Poslední album Swift The Tortured Poets Department (Oddělení utrápených básníků) v USA během prvního týdne po vydání podle Billboardu dosáhlo největšího počtu poslechů za týden v historii a zároveň překonalo rekord v počtu prodaných vinylových desek v novodobých dějinách. Podle hudební platformy Spotify mělo album během prvního týdně od vydání více než miliardu poslechů.
Swift je držitelkou 14 ocenění Grammy, včetně čtyř cen za album roku.