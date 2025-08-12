Oranžová dvanáctka. Taylor Swift oznámila nové album The Life of a Showgirl

Autor: ,
  11:12
Populární americká zpěvačka Taylor Swift oznámila své již 12. studiové album. Ponese název The Life of a Showgirl a je protkané symbolikou čísla 12. Novinku uvedla v podcastu svého přítele a hráče amerického fotbalu Travise Kelceho. Přesné datum vydání zpěvačka neoznámila, nicméně už teď je možné si desku předobjednat na fyzických nosičích.
Taylor Swift na MTV Video Music Awards (New York, 11. září 2024)

Taylor Swift na MTV Video Music Awards (New York, 11. září 2024) | foto: AP

Americká zpěvačka Taylor Swift (vlevo) sleduje finále NHL.
Taylor Swift
Taylor Swift
Taylor Swift ve Wembley (21. června 2024)
16 fotografií

V ukázce z podcastu New Heights, který uvádí její přítel Kelce a jeho bratr, si v jednu chvíli zpěvačka vzala do ruky bílý kufřík, z něhož vytáhla vinylovou desku. Obal byl v záznamu rozmazaný. „Tohle je moje zbrusu nové album The Life of a Showgirl (Život tanečnice),“ prohlásila.

newheightshow

Posted at 12:12 on the 12th. ❤️‍ Tay’s 12th album is called…………

pre pre-order now at TaylorSwift.com

12. srpna 2025 v 6:12, příspěvek archivován: 12. srpna 2025 v 10:34
oblíbit odpovědět uložit

Album lze na zpěvaččině webu předobjednat. V podobě vinylové desky se prodává za 30 dolarů (630 Kč), na kazetě za 20 dolarů (420 Kč) a CD s plakátem zpěvačky si fanoušci mohou koupit za 13 dolarů (270 Kč).

Symbolika čísla 12

Ještě před samotným oznámením dávala Swift svým fanouškům na svých sociálních sítích drobné nápovědy. V pondělí večer se na její webové stránce objevilo odpočítávání do 12:12 hodin východoamerického času 12. srpna, které se následně proměnilo v zářivou oranžovou barvu. Vzhledem k tomu, že předchozí desky zpěvačky reprezentovala vždy nějaká barevná kombinace, fanoušci očekávají, že nyní to bude právě oranžová.

Swift se ve středu objeví v podcastu New Heights svého partnera Travise Kelceho. Někteří z fanoušků si všimli, že silueta Swift byla převzata z jejího vystoupení v pořadu Variety Directors on Directors, který měl premiéru 12. prosince 2022. Nahrávka Variety byla spojena s filmem All Too Well: The Short Film, který byl uveden 12. listopadu 2021.

V 00:12 webová stránka zpěvačky na krátkou dobu spadla, než se znovu objevila s několika málo podrobnostmi o chystaném albu.

Dlouholetá bitva skončila, Taylor Swift získala zpět práva na prvních šest alb

V květnu Swift od investiční skupiny Shamrock Capital získala plná práva ke své kompletní hudební tvorbě, včetně všech alb, videí a dalšího doprovodného materiálu, který ve své kariéře vytvořila. Podle časopisu Billboard za to zaplatila částku zhruba 360 milionů dolarů, v přepočtu asi 7,5 miliardy korun.

Poslední album Swift The Tortured Poets Department (Oddělení utrápených básníků) v USA během prvního týdne po vydání podle Billboardu dosáhlo největšího počtu poslechů za týden v historii a zároveň překonalo rekord v počtu prodaných vinylových desek v novodobých dějinách. Podle hudební platformy Spotify mělo album během prvního týdně od vydání více než miliardu poslechů.

Swift je držitelkou 14 ocenění Grammy, včetně čtyř cen za album roku.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

Nejčtenější

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Chceme novou volbu filmu vyslaného za Oscary, vyzývají Mádl či Marhoul

Režiséři Jiří Mádl, Václav Marhoul, Ondřej Trojan či Petr Václav žádají, aby prezídium České filmové a televizní akademie zrušilo první kolo výběru díla vyslaného za Oscarem a vypsalo novou volbu...

Jak šel čas s Wednesday. Jenna Ortega není první, která je vám nejsympatičtější?

V nové druhé řadě populárního fantasy seriálu Wednesday na Netflixu znovu září herečka Jenna Ortega. Postavu nekompromisní a emociálně rezervované dívky s copánky přitom v minulosti ztvárnily i jiné...

Konec s Tiffany Richbitch. Nechtěl jsem nikomu ublížit, vzkázal Brzobohatý

Po pořadu Chi Chi na gauči, kde nedávno hudebník Ondřej Brzobohatý mluvil nejen o převlékání se za Tiffany Richbitch, se na něj snesla vlna kritiky. Přestože veřejně coby drag queen vystoupil jen...

Hrušínský poslal Motoristům předžalobní výzvu. Urazili ho řečmi o dotacích

Herec a šéf Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský v pondělí na Facebooku zveřejnil výzvu adresovanou Motoristům sobě a lídryni strany v Olomouckém kraji Gabriele Sedláčkové. Reagoval tak na příspěvek...

KOMENTÁŘ: Vážení voliči, vybrali jsme za vás? Oscarový spor vrací úder

Premium

Navzdory doporučení svého prezídia, ať do oscarové bitvy pošlou Sbormistra, hlasovali členové České filmové a televizní akademie pro dokument Ještě nejsem, kým chci být. Překvapení? Naopak, logická...

12. srpna 2025

Hrušínský poslal Motoristům předžalobní výzvu. Urazili ho řečmi o dotacích

Herec a šéf Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský v pondělí na Facebooku zveřejnil výzvu adresovanou Motoristům sobě a lídryni strany v Olomouckém kraji Gabriele Sedláčkové. Reagoval tak na příspěvek...

11. srpna 2025  14:19,  aktualizováno  18:21

Výběr českého filmu na Oscary přinesl jen zlou krev, shodli se Marhoul, Mádl a Trojan

Režiséři Ondřej Trojan, Václav Marhoul i Jiří Mádl nadále stojí za výzvou, která napadá nový výběr českého filmu do oscarového klání. Akademie sice nakonec do bojů vyslala jiný film než protežovaného...

11. srpna 2025  14:40,  aktualizováno  18:21

Zemřel herec Martin Učík. Zahrál si v Marečku, podejte mi pero či ve Vyprávěj

Ve věku 69 let zemřel herec Martin Učík. O jeho smrti informovala v pondělí Herecká asociace na svém Facebooku. Ostravský rodák si zahrál například ve filmu Marečku, podejte mi pero nebo ve slavné...

11. srpna 2025  16:52

PRVNÍ DOJMY: Seriálový Vetřelec míří na Zemi. Místy je to podívaná jen pro otrlé

Premium

Děsivý tvor s kyselinou místo krve, v našich končinách známý jako vetřelec, se po několika filmech dočkal seriálu Vetřelec: Země. A jak název napovídá, krvelačný xenomorf se v něm poprvé podívá na...

11. srpna 2025

Jak se rodí Kurios? Nahlédněte do zákulisí Cirque du Soleil očima artistů i kuchařů

Předtím než se rozzáří reflektory a artisté vstoupí na scénu, konají se týdny intenzivních příprav. Jak vzniká mezinárodní show, která kombinuje akrobacii, výtvarné umění a hudbu, přibližuje soubor...

11. srpna 2025  11:05

Oscarové překvapení. Česko vyšle do boje místo Sbormistra dokument o fotografce

Členové České filmové a televizní akademie (ČFTA) vybrali do boje o americkou cenu Oscar v kategorii Nejlepší zahraniční film dokument režisérky Kláry Tasovské Ještě nejsem, kým chci být. Slavnostní...

11. srpna 2025  8:12,  aktualizováno  10:44

Úspěšný a podle státu nezákonný. Jihomoravskému filmovému fondu hrozí stopka

Jihomoravský filmový nadační fond, který za dobu své činnosti podpořil natočení více než stovky titulů včetně takových hitů jako byli Zátopek, Nabarvené ptáče nebo z poslední doby Sbormistr, řeší...

11. srpna 2025  5:27

Zkoumám, zda toužím po svém dítěti. Potřebuju ještě vychovávat sebe, říká Jan Cina

Premium

Dokáže být roztomilý čertík z pohádky nebo něžný Malý princ v muzikálu. Ale taky bezskrupulózní spolupracovník StB, z jehož chování mrazí v minisérii Herec. Teď se Jan Cina proměnil v Jaga, možná...

10. srpna 2025

GLOSA: Román Odejít na jih nabije odhodláním rvát se s životem

Robert R. McCammon býval kdysi hororovým souputníkem Stephena Kinga, ale postupem času mu bylo žánrové omezení proti srsti a začal se rozepisovat mnohem volněji. Bez ohledu na jakékoliv škatulky....

10. srpna 2025  17:15

GLOSA: Brutal Assault letos nabídl převleky, záchodové štětky i emoce

Koncerty velikánů tvrdé metalové hudby Gojira a Mastodon, kytaristy Kerryho Kinga, ale i řada silných vystoupení menších kapel orámovaly letošní ročník festivalu Brutal Assault. Konal se od středy do...

10. srpna 2025  16:13

RECENZE: Není Reno jako Reno – a Emma není Nikita!

Premium

Víte, v kterém z následujících filmů si nezahrál Jean Reno? A) Brutální Nikita, b) Leon, c) Purpurové řeky, d) Emma. D je správně – Emma je totiž název Renovy pozdní prozaické prvotiny. Originál...

10. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.