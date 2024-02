Šance na Grammy mají SZA, Taylor Swift, Rolling Stones nebo Metallica

SZA, vlastním jménem Solána Imani Rowe, figuruje v nominacích na nejlepší píseň a nejlepší nahrávku roku (Kill Bill), nejlepší album roku (SOS), nejlepší výkon dua nebo kapely (Ghost In The Machine s hostující Phoebe Bridgers), nejlepší výkon v žánru R&B (Kill Bill), v tradičním R&B (Love Language), nejlepší R&B song (Snooze), nejlepší progresivní R&B album (SOS) a nejlepší výkon v žánru melodického rapu (Low).

Nahrávkou roku se může stát hit Flowers zpěvačky Miley Cyrus, Anti-Hero od Taylor Swift nebo příspěvek do filmového trháku Barbie s názvem What Was I Made For?, který nazpívala a společně s bratrem Finneasem složila Billie Eilish.

Nejlepším albem roku se může stát Guts od Olivie Rodrigo, Endless Summer Vacation již zmíněné Miley Cyrus, Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd zpěvačky Lany Del Rey a šanci na gramofonek má i miláček davů Taylor Swift za desku Midnight.

V kategorii Nejlepší popové vokální album figuruje Ed Sheeran a jeho Subtract, cenu za nejlepší elektronickou/taneční nahrávku by si mohl odnést divous a vizionář Aphex Twin za počin Blackbox Life Recorder 21F.

Odborná porota letos myslela i na Kylie Minogue, jejíž hitovka Padam Padam je mezi nominovanými na nejlepší popovou taneční nahrávku. V tvrdší sekci figurují veteráni Rolling Stones – skladba Angry je mezi nominovanými na nejlepší rockovou skladbu – Metallica za nahrávku 72 Seasons, přičemž společnosti ji v kategorii Nejlepší metalový výkon dělají Disturbed, maskovaní Ghost, ještě maskovanější Slipknot a k hvězdným výšinám stoupající Spiritbox.